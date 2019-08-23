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ЖКХ
25.08.2019

Владимир Якушев: капремонт в домах, пострадавших от наводнения в Иркутской области, может быть проведен в два этапа

Иркутская область, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Капитальный ремонт в домах, пострадавших от наводнения в Иркутской области, может быть проведен в два этапа – осенью этого года и весной следующего.

Такое мнение по итогам рабочей поездки в Тулун высказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев во время совещания, сообщает пресс-служба губернатора. В совещании приняли участие руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов, министры регравительства, представители прокуратуры Иркутской области, Иркутского областного суда, региональных ГУ МВД и ГУ МЧС.

С предложением разделить капительный ремонт на два этапа Владимир Якушев намерен обратиться к членам правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области, и ее председателю Виталию Мутко.

– Компании готовы выходить на проведение капитального ремонта, заходят в дома, а в подвалах и подпольях стоит вода. В таких условиях проводить капитальный ремонт нельзя, он полностью будет утрачен, и в зиму оставлять такие дома тоже нельзя. Все будет исходить от того, в каком состоянии находятся конкретные здания и как два наводнения и наличие воды влияют на их конструкцию. Будем принимать решение по каждому объекту индивидуально, – сказал Владимир Якушев.

Еще одной проблемой является отсутствие у многих пострадавших документов, подтверждающих право собственности на дома. Для получения жилья взамен утраченного владельцам необходимо подтвердить свои права через суд.

– Исковые заявления должно подать большое количество граждан. Мы понимаем, что особенно в небольших деревнях юридическая грамотность жителей не позволяет самостоятельно подготовить данные документы. Мы проговорили эти вопросы и с региональными органами власти и прокуратурой, чтобы помощь была оказана. Мы обсуждаем, где еще есть шероховатости, проблемы, что нас еще тормозит в ликвидации последствий наводнения. Наша задача – уехать отсюда, четко понимая, что противоречия на сегодняшний день отсутствуют, – дополнил Владимир Якушев.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации напомнил, что наводнение в Иркутской области является самым масштабным за всю историю в стране как по количеству пострадавших людей, а их более 45 тысяч, так и по количеству подтопленных и утраченных домов. Работу осложняет большая площадь наводнения и разбросанность пострадавших населенных пунктов. Владимир Якушев посетил пострадавшие от наводнения территории второй раз и отметил прогресс в ликвидации последствий и помощи пострадавшимени

– За этот период министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проделало большую работу, за что им большое спасибо. Граждане идут, получают необходимые консультации, оформляют документы, получают свидетельства. Приведена в соответствие нормативная база федерального и регионального уровней, граждане теперь понимают, что конкретно они могут получить, – отметил Владимир Якушев.

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