Власти Бурятии обязали построить в Селенгинске новые очистные взамен аварийных

Селенгинск, 13.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Строительства очистных сооружений в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии добиваются через суд. Положительное решение по этому вопросу уже вынесено, сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.

Иск был подан в отношении министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии и администрации Селенгинского муниципального образования.

Инспекторы ранее установили, что действующая система очистки сточных вод находится в полуразрушенном аварийном состоянии и требует безотлагательного ремонта.

После работы очистных недостаточно очищенные стоки сбрасываются в реку Селенга – главного притока озера Байкал. Результаты лабораторных исследований сточных вод свидетельствуют о превышении допустимого содержания вредных веществ от 50 до двух раз.