|ЖКХ
|13.05.2018
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Власти Бурятии обязали построить в Селенгинске новые очистные взамен аварийных
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Селенгинск, 13.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Строительства очистных сооружений в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии добиваются через суд. Положительное решение по этому вопросу уже вынесено, сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.
Иск был подан в отношении министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии и администрации Селенгинского муниципального образования.
Инспекторы ранее установили, что действующая система очистки сточных вод находится в полуразрушенном аварийном состоянии и требует безотлагательного ремонта.
После работы очистных недостаточно очищенные стоки сбрасываются в реку Селенга – главного притока озера Байкал. Результаты лабораторных исследований сточных вод свидетельствуют о превышении допустимого содержания вредных веществ от 50 до двух раз.
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