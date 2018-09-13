Власти Иркутска в суде доказали свою правоту по запрету на рекламные панно на стенах жилых домов

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Решение думы Иркутска о внесении изменений в правила размещения наружной рекламы признано законным. Постановление вынесено Четвертым арбитражным апелляционным судом в Чите, сообщает пресс-служба администрации города.

В 2016 году решением думы Иркутска были установлены требования о недопущении размещения панно на стенах многоквартирных домов с оконными проемами. По обращению ряда организаций, не согласных с этими требованиями, УФАС по Иркутской области возбудило дело, а затем приняло решение о признании думы Иркутска нарушившей требования федерального закона «О защите конкуренции». На его основании было вынесено предписание об отмене внесенных изменений.

Дума Иркутска обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании незаконными и отмене актов антимонопольного органа. В удовлетворении заявленных требований было отказано. Дума Иркутска и администрация города Иркутска обжаловали решение суда в апелляционном порядке.

С учетом всех обстоятельств Четвертый арбитражный апелляционный суд нашел ошибочными выводы Иркутского УФАС России и постановил отменить решение Арбитражного суда Иркутской области. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев, говорят в администрации Иркутска.

Как отметил начальник департамента правовой работы аппарата администрации города Иркутска Владимир Григорьев, аналогичная практика о недопущении размещения настенных панно на фасадах многоквартирных домов с оконными проемами имеется во многих городах России. Иркутск, как и другие города, привел свои нормативные акты в соответствие с требованиями закона.

– В качестве аргумента наши оппоненты ссылались на то, что внесенные Думой изменения ограничивают конкуренцию. Однако правила благоустройства адресованы неопределенному кругу лиц, поэтому не могут на это влиять. Четвертый арбитражный апелляционный суд согласился с нашими доводами и принял решение в нашу пользу, - подчеркнул Владимир Григорьев. – В целях сохранения единого архитектурного облика города муниципальное образование в рамках своих полномочий имеет право принимать соответствующие решения, и это регламентировано как на уровне федерального законодательства, так и местными правилами благоустройства, прошедшими все процедуры согласования. Права собственников жилья при этом не ограничиваются, так как законодателем предусмотрены различные возможности их реализации с учетом соблюдения обязательных требований.