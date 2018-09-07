ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
ЖКХ
09.09.2018

Власти Иркутского района заявили о 100-процентной готовности к зиме

Иркутский район, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе отопительный сезон стартует с 15 сентября. Территория готова к зиме на 100%, сообщает пресс-служба районной администрации.

Накануне старта отопительного сезона руководство района посетила с инспекцией поселения. Первой точкой стала центральная котельная в селе Хомутово. Как сообщил представитель эксплуатирующей организации, генеральный директор ООО «Южнобайкальское» Алексей Турчанинов, оборудование, работающее с 1970-х годов, устарело.

– Здесь самый большой в районе удельный расход топлива, утвержденный министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 260 килограммов на выработку 1 гигакалории, в то время как на других котельных этот показатель – 210-220. И то мы иногда и в эту норму не укладываемся, – сказал он.

Сейчас готовится проект модернизации котельной, определяется стоимость работ и нового оборудования. Кроме того, подана заявка в МинЖКХ региона на выделение финансирования для покупки новой котельной, говорят в администрации Иркутского района.

Представители администрации вместе с сотрудниками эксплуатирующей организации посетили котельную в Урике. В прошлом году здесь был установлен новый электрокотел, однако для него недостаточно мощностей трансформаторной подстанции, последней требуется ремонт. Она питает котельную, скважину, жилые дома в поселении. В ходе выездного совещания было решено, что на объекте проведут дефектовку и определят его техническое состояние и точную стоимость ремонтных работ.

Финальной точкой рабочей поездки стала котельная в Малой Топке. Там три года назад была проведена модернизация в рамках инвестиционной программы. В настоящее время котельная полностью обеспечена топливом и готова к началу отопительного сезона.

ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram

Тайны ЖКХ - изнутри

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске