Власти Иркутского района заявили о 100-процентной готовности к зиме

Иркутский район, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе отопительный сезон стартует с 15 сентября. Территория готова к зиме на 100%, сообщает пресс-служба районной администрации.

Накануне старта отопительного сезона руководство района посетила с инспекцией поселения. Первой точкой стала центральная котельная в селе Хомутово. Как сообщил представитель эксплуатирующей организации, генеральный директор ООО «Южнобайкальское» Алексей Турчанинов, оборудование, работающее с 1970-х годов, устарело.

– Здесь самый большой в районе удельный расход топлива, утвержденный министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 260 килограммов на выработку 1 гигакалории, в то время как на других котельных этот показатель – 210-220. И то мы иногда и в эту норму не укладываемся, – сказал он.

Сейчас готовится проект модернизации котельной, определяется стоимость работ и нового оборудования. Кроме того, подана заявка в МинЖКХ региона на выделение финансирования для покупки новой котельной, говорят в администрации Иркутского района.

Представители администрации вместе с сотрудниками эксплуатирующей организации посетили котельную в Урике. В прошлом году здесь был установлен новый электрокотел, однако для него недостаточно мощностей трансформаторной подстанции, последней требуется ремонт. Она питает котельную, скважину, жилые дома в поселении. В ходе выездного совещания было решено, что на объекте проведут дефектовку и определят его техническое состояние и точную стоимость ремонтных работ.

Финальной точкой рабочей поездки стала котельная в Малой Топке. Там три года назад была проведена модернизация в рамках инвестиционной программы. В настоящее время котельная полностью обеспечена топливом и готова к началу отопительного сезона.