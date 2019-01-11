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12.01.2019

Власти Иркутской области: мусорного коллапса не случилось

Иркутская область, 12.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Региональные операторы по обращению с мусором, которые начали работать с 1 января в Иркутской области, пока справляются со своими обязанностями. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

– Того коллапса, о котором говорили, не случилось. Мусор убирают. И это даже с учетом того, что в новогодние праздники его всегда больше, чем обычно. Региональные операторы совместно с управляющими компаниями справляются. Даже, если вы обратите внимание на контейнерные баки, здесь, в Мегете, они пустые, площадки чистые. Мусор вывозят раз в сутки.  Конечно, проблемы в территориях есть, реформа только начала действовать, но решать все эти моменты нужно оперативно, – подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Евгений Бичинов.

Так, например, неблагоприятная ситуация за праздничные дни сложилась в Ангарске, в 84 квартале. Управляющая компания не осуществляла вывоз мусора. На сегодня это проблема региональным оператором совместно с муниципальной властью решена. Контейнерные баки пустые.

– Есть управляющие компании, которые либо не производили подбор мусора с территории площадки, либо не осуществляли вывоз крупного габарита. В этих случаях мы вместе с администрацией муниципальных образований работаем по устранению этих нарушений. Со всеми администрациями населенных пунктов у нас отношения налажены, сейчас будем выстраивать взаимодействие с управляющими компаниями, отрабатывать все проблемные вопросы, – рассказала генеральный директор регионального оператора зоны «Юг» Тамара Соловьянова.

Напомним, что по распоряжению губернатора Иркутской области Сергея Левченко, в течение первого квартала 2019 года переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Приангарье будет проходить в тестовом режиме. Важно выявить наиболее острые моменты, разрешить спорные ситуации. Возможно внести коррективы, которых потребует внедрение новой формы обращения с ТКО. Подобные рейдовые мероприятия направлены, в том числе, и на это. Проверки специалистов регионального министерства природных ресурсов и экологии пройдут в первую очередь в проблемных территориях Иркутской области.

Кроме того, в 2019 году продолжится работа по созданию инфраструктуры, необходимой для нового обращения с ТКО. Напомним, в прошлом году в эксплуатацию был сдан полигон в Казачинско-Ленском районе. Сейчас строятся полигоны в Черемховском и Нижнеудинском районах. Разрабатываются проекты двух объектов в Ольхонском районе.

– Также из крупных объектов проектируется мусороперерабатывающий завод в Ангарске. Там будет создана необходимая для переработки инфраструктура. На основных линиях планируют перерабатывать жестяные изделия, картон, пластик, стекло. Есть уже положительное заключение по Слюдянскому полигону в районе реки Быстрая. Он будет обслуживать весь Слюдянский район. Вводятся в эксплуатацию полигоны в Заларинском районе и Железногорске-Илимском. Так что в ряде территорий потребность в полигонах мы в этом году закроем, – подытожил Евгений Бичинов.

Напомним, с 1 января в России начала действовать мусорная реформа. Вывоз мусора теперь – коммунальная, а не жилищная услуга, как было ранее. Потому и стоимость её выросла в разы. Для зоны Юг без учета НДС тариф составит 435,74 рубля, с учетом, то есть, уже для конечного потребителя, – 522,89 рубля. Для зоны Север без учета НДС – 496,11 рубля, с учетом – 595,33 рубля.

Нормативы накопления ТКО пересмотрены и установлены в размере 2,1 кубометра на квадратный метр в год в крупных городах региона – Иркутск, Ангарск, Братск – и 1,56 кубометра во всех остальных населенных пунктах. Плата будет рассчитываться из общей площади жилья. Формулу расчёта стоимости услуги для конкретной квартиры можно посмотреть на сайте южного регионального оператора. Исходя из неё, траты на новую услугу для жильцов однушек площадью 30 кв. м. в Иркутске составят 108,4 рублей в месяц.

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