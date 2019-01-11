Власти Иркутской области: мусорного коллапса не случилось

Иркутская область, 12.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Региональные операторы по обращению с мусором, которые начали работать с 1 января в Иркутской области, пока справляются со своими обязанностями. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

– Того коллапса, о котором говорили, не случилось. Мусор убирают. И это даже с учетом того, что в новогодние праздники его всегда больше, чем обычно. Региональные операторы совместно с управляющими компаниями справляются. Даже, если вы обратите внимание на контейнерные баки, здесь, в Мегете, они пустые, площадки чистые. Мусор вывозят раз в сутки. Конечно, проблемы в территориях есть, реформа только начала действовать, но решать все эти моменты нужно оперативно, – подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Евгений Бичинов.

Так, например, неблагоприятная ситуация за праздничные дни сложилась в Ангарске, в 84 квартале. Управляющая компания не осуществляла вывоз мусора. На сегодня это проблема региональным оператором совместно с муниципальной властью решена. Контейнерные баки пустые.

– Есть управляющие компании, которые либо не производили подбор мусора с территории площадки, либо не осуществляли вывоз крупного габарита. В этих случаях мы вместе с администрацией муниципальных образований работаем по устранению этих нарушений. Со всеми администрациями населенных пунктов у нас отношения налажены, сейчас будем выстраивать взаимодействие с управляющими компаниями, отрабатывать все проблемные вопросы, – рассказала генеральный директор регионального оператора зоны «Юг» Тамара Соловьянова.

Напомним, что по распоряжению губернатора Иркутской области Сергея Левченко, в течение первого квартала 2019 года переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Приангарье будет проходить в тестовом режиме. Важно выявить наиболее острые моменты, разрешить спорные ситуации. Возможно внести коррективы, которых потребует внедрение новой формы обращения с ТКО. Подобные рейдовые мероприятия направлены, в том числе, и на это. Проверки специалистов регионального министерства природных ресурсов и экологии пройдут в первую очередь в проблемных территориях Иркутской области.

Кроме того, в 2019 году продолжится работа по созданию инфраструктуры, необходимой для нового обращения с ТКО. Напомним, в прошлом году в эксплуатацию был сдан полигон в Казачинско-Ленском районе. Сейчас строятся полигоны в Черемховском и Нижнеудинском районах. Разрабатываются проекты двух объектов в Ольхонском районе.

– Также из крупных объектов проектируется мусороперерабатывающий завод в Ангарске. Там будет создана необходимая для переработки инфраструктура. На основных линиях планируют перерабатывать жестяные изделия, картон, пластик, стекло. Есть уже положительное заключение по Слюдянскому полигону в районе реки Быстрая. Он будет обслуживать весь Слюдянский район. Вводятся в эксплуатацию полигоны в Заларинском районе и Железногорске-Илимском. Так что в ряде территорий потребность в полигонах мы в этом году закроем, – подытожил Евгений Бичинов.

Напомним, с 1 января в России начала действовать мусорная реформа. Вывоз мусора теперь – коммунальная, а не жилищная услуга, как было ранее. Потому и стоимость её выросла в разы. Для зоны Юг без учета НДС тариф составит 435,74 рубля, с учетом, то есть, уже для конечного потребителя, – 522,89 рубля. Для зоны Север без учета НДС – 496,11 рубля, с учетом – 595,33 рубля.

Нормативы накопления ТКО пересмотрены и установлены в размере 2,1 кубометра на квадратный метр в год в крупных городах региона – Иркутск, Ангарск, Братск – и 1,56 кубометра во всех остальных населенных пунктах. Плата будет рассчитываться из общей площади жилья. Формулу расчёта стоимости услуги для конкретной квартиры можно посмотреть на сайте южного регионального оператора . Исходя из неё, траты на новую услугу для жильцов однушек площадью 30 кв. м. в Иркутске составят 108,4 рублей в месяц.