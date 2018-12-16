Власти Приангарья предлагают предоставить право субъектам РФ регулировать деятельность регоператоров на северных территориях

Иркутская область, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Власти Приангарья предлагают предоставить право субъектам РФ регулировать деятельность региональных операторов, отвечающих за сбор и переработку ТКО, на северных территориях.

Вопрос был поднят на заседании экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации, при заместителе председателя Государственной Думы Ольге Епифановой.

– В этом году мы сдали полигон в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Его стоимость вышла за пределы 300 млн рублей. А нам для северных территорий нужно семь таких объектов, – рассказала заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Нина Абаринова. – Мы предлагаем в такой ситуации предоставить право субъектам РФ регулировать деятельность регоператора и предоставить им возможность отказаться от заключения договоров на оказание услуг по обращению с ТКО для населения территорий, где отсутствует круглогодичное транспортное наземное сообщение от источников образования отходов до объектов их захоронения.

Свои предложения региональное министерство направило в профильные ведомства и министерства России. Ольга Епифанова предложила внести их и в резолюцию заседания, поскольку проблема перехода на новую систему обращения с ТКО в труднодоступных территориях актуальна не только для Иркутской области, но и многих регионов страны.

Также темой обсуждения совещания стало законодательное обеспечение инновационных подходов к формированию инвестиционного климата для развития бизнеса в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Российской Федерации. От Иркутской области по этому вопросу выступал первый заместитель губернатора региона Владимир Дорофеев.