Водонапорную башню намерены строить в братском микрорайоне Сосновый бор

Братск, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Братска начала работу по оформлению земельного участка для строительства подземного водозабора в микрорайоне Сосновый бор в Падунском районе города. Через 45 дней планируется уже разыграть аукцион по выбору подрядчика для геологической разведки.

На работы в этом году в местном бюджете предусмотрено 4 миллиона рублей. На последующие годы – по 5 миллионов. Кроме того, планируется войти с проектом строительства подземного водозабора в региональную программу для софинансирования из областного бюджета.

В микрорайоне Сосновый бор расположены свыше 70 домовладений, постоянно проживают более 160 человек. Как сообщает пресс-служба городской администрации, острая проблема для жителей микрорайона – водоснабжение, которое пока что обеспечивается водовозными машинами. Подготовительные работы по строительству на территории поселка водонапорной башни уже начаты.

Как пояснила председатель комитета по градостроительству администрации Братска Марина Смирнова, земельный участок уже выбран, схема его расположения на кадастровом плане территории направлена на согласование в министерство лесного комплекса Иркутской области. После этого будут проведены геологоразведочные работы для поиска и оценки подземных вод. Для этого необходимо будет пробурить несколько скважин.

– Глубина скважин составит около 150 метров. После получения проб и оценки состава воды, возможности ее использования в качестве питьевой будет разработана проектная документация на водозабор, в которой будут предусмотрены в том числе необходимые очистные сооружения. До этого времени возможно использовать воду как техническую, то есть для полива огорода, – сообщила Марина Смирнова.