Вокруг Братска предложили создать защитную лесопарковую зону

Братск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Братска рассмотрели вопрос о создании вокруг города защитной лесопарковой зоны. Создание таких зон возможно в соответствии с российским законодательством. Вырубка леса в них ограничена, и они позволяют повысить защищенность жилых кварталов промышленных городов от вредного воздействия выбросов, сообщает пресс-служба братской мерии.

Идея создания защитной зоны появилась у депутатов в апреле 2018 года при обсуждении ситуации с вырубкой леса недалеко от микрорайона Сосновый Бор, вызвавшей большой общественный резонанс. Напомним, вырубка в Сосновом Бору, по данным территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Братскому лесничеству, была санитарной: арендатор участка обязан был ее произвести.

Дума Братска подготовила обращение в правительство Иркутской области с просьбой рассмотреть возможность создания защитной зоны вокруг города. Было предложено включить в ее состав лесные участки Братского и Падунского лесничеств, а также прилегающие к городу лесные массивы, относящиеся к федеральному лесному фонду. Общая площадь – не менее 29 тыс. га.

Предложение депутатов о создании защитной зоны поддержал мэр Братска Сергей Серебренников.

На заседании постоянной депутатской комиссии по экологии председатель думы Братска Лариса Павлова озвучила ответ регионального правительства. Для решения вопроса, говорится в письме, дума Братска должна направить ходатайство о создании защитной зоны в Общественную палату Иркутской области с приложением проекта лесопарка. На основании ходатайства будут организованы публичные слушания. В случае если создание защитной зоны будет одобрено на публичных слушаниях, материалы направят в Законодательное собрание Иркутской области для принятия окончательного решения.

Лариса Павлова сообщила, что, по информации администрации Братска, с учетом проведения кадастровых работ и подготовки пояснительной записки, ориентировочная стоимость разработки проекта лесопарка составит 2 млн рублей. Мероприятие включено в подготовленный администрацией «Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в Братске», реализация которого начнется со следующего года в рамках новой государственной экологической программы.

Напомним, апервые инициатива по созданию «зеленых щитов» была выдвинута на экологической конференции ОНФ в Иркутске в 2016 году. Федеральный закон о лесопарковых защитных поясах, разработанный и инициированный Центром общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, был принят Госдумой и с 1 января 2017 года начал действовать на территории всей России. В сентябре 2017 года абсолютное большинство участников публичных слушаний в Общественной палате Приангарья проголосовало в поддержку инициативы регионального отделения ОНФ в Иркутской области о создании «зелёного щита» вокруг Иркутска. После этого Общественная палата Приангарья направила документы в парламент региона.

ОНФ и министерство лесного комплекса Иркутской области уже подготовили предварительный проект карты-схемы территорий, которые могут войти в будущий «зелёный пояс» Иркутска. Между тем, напомним, зампред правительства Иркутской области Виктор Кондрашов на публичных слушаниях в прошлом году заявил, что федеральный закон о создании вокруг городов «зелёных щитов», вступивший в силу с января 2017 года, сырой и дублирует уже существующие правовые акты, а некоторым из них противоречит. По его мнению, документ приняли впопыхах на волне политического тренда особого внимания к экологическим проблемам.