|ЖКХ
|28.11.2019
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Восемь детских игровых площадок установлены во всех районах Братска на средства РУСАЛа
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Братск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске специальная комиссия 26 ноября приняла детские игровые площадки от компании РУСАЛ. Современные новые снаряды уже пользуются спросом у маленьких горожан.
Едва у Дианы и Кристины заканчиваются уроки, как они бегут во двор 10А дома по улице Кирова. Новая площадка, установленная компанией РУСАЛ, изучена школьницами вдоль и поперёк. Самый популярный объект – конечно же, многометровая горка. Секунды скольжения по блестящей поверхности дарят истинную радость, сообщает в своём сюжете
Диана и Кристина, школьницы:
– Классно! Хотели бы домой себе такую забрать, дома кататься.
И качели, на которых можно взлетать, и карусель - всё это манит, как магнит. По словам местных жителей, в выходные на площадке негде яблоку упасть.
Алексей Баргузин, житель дома №10А по улице Кирова:
– Интересно наблюдать за взрослыми. Они подходят и говорят: «Вот мне бы такую горку. Мне бы такую в нашем детстве». Да хотя бы нашим детям сделать счастье, чтобы они полетали, почувствовали, что это - для них. И город - для них. И любят их.
Аналогичная картина во дворе на бульваре Космонавтов. Как только мороз отпускает, детвора стекается отовсюду.
Оксана Путинцева, жительница дома №62 по бульвару Космонавтов: «Со всех микрорайонов, наверное. У нас дети идут со школы через ту горку, а потом только домой. Я здесь живу уже 13 лет. Её давно надо было поставить.
Восемь оригинальных игровых комплексов установили во дворах Центрального, Падунского и Правобережного районов в рамках соглашения между РУСАЛом и администрацией Братска. Поэтому сегодня в числе оценивающих качество работ - не только металлурги, но и представители профильных комитетов мэрии.
Алексей Ознобихин, ведущий специалист отдела дорожной деятельности, благоустройства и санитарного содержания администрации Братска:
– Качество проверили: всё стоит хорошо. И побольше бы таких площадок в нашем городе.
Наталья Скачкова, финансовый директор БрАЗа, депутат Думы Братска:
– Мы приняли все площадки. Но на этом работа не будет остановлена. В следующем году мы планируем завершить работы, связанные с планировкой территорий. Есть еще места, где нужно подсыпать, привести в соответствие.
Финансирование на доведение до совершенства новых игровых комплексов уже утверждено. Весной следующего года на площадках обновится покрытие, и там, где будет необходимо, появятся ограждения. Хороших дел много не бывает, уверены металлурги. Тем более, если они делают счастливыми детей.