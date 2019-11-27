Восемь детских игровых площадок установлены во всех районах Братска на средства РУСАЛа

Братск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске специальная комиссия 26 ноября приняла детские игровые площадки от компании РУСАЛ. Современные новые снаряды уже пользуются спросом у маленьких горожан. Едва у Дианы и Кристины заканчиваются уроки, как они бегут во двор 10А дома по улице Кирова. Новая площадка, установленная компанией РУСАЛ, изучена школьницами вдоль и поперёк. Самый популярный объект – конечно же, многометровая горка. Секунды скольжения по блестящей поверхности дарят истинную радость, сообщает в своём сюжете БСТ . Диана и Кристина, школьницы: – Классно! Хотели бы домой себе такую забрать, дома кататься. И качели, на которых можно взлетать, и карусель - всё это манит, как магнит. По словам местных жителей, в выходные на площадке негде яблоку упасть. Алексей Баргузин, житель дома №10А по улице Кирова: – Интересно наблюдать за взрослыми. Они подходят и говорят: «Вот мне бы такую горку. Мне бы такую в нашем детстве». Да хотя бы нашим детям сделать счастье, чтобы они полетали, почувствовали, что это - для них. И город - для них. И любят их. Аналогичная картина во дворе на бульваре Космонавтов. Как только мороз отпускает, детвора стекается отовсюду. Оксана Путинцева, жительница дома №62 по бульвару Космонавтов: «Со всех микрорайонов, наверное. У нас дети идут со школы через ту горку, а потом только домой. Я здесь живу уже 13 лет. Её давно надо было поставить. Восемь оригинальных игровых комплексов установили во дворах Центрального, Падунского и Правобережного районов в рамках соглашения между РУСАЛом и администрацией Братска. Поэтому сегодня в числе оценивающих качество работ - не только металлурги, но и представители профильных комитетов мэрии. Алексей Ознобихин, ведущий специалист отдела дорожной деятельности, благоустройства и санитарного содержания администрации Братска: – Качество проверили: всё стоит хорошо. И побольше бы таких площадок в нашем городе. Наталья Скачкова, финансовый директор БрАЗа, депутат Думы Братска: – Мы приняли все площадки. Но на этом работа не будет остановлена. В следующем году мы планируем завершить работы, связанные с планировкой территорий. Есть еще места, где нужно подсыпать, привести в соответствие. Финансирование на доведение до совершенства новых игровых комплексов уже утверждено. Весной следующего года на площадках обновится покрытие, и там, где будет необходимо, появятся ограждения. Хороших дел много не бывает, уверены металлурги. Тем более, если они делают счастливыми детей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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