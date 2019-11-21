Восемь домов в Усолье-Сибирском остались без холодной воды

Усолье-Сибирское, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Авария на сетях холодного водоснабжения случилась в Усолье-Сибирском. Под отключение попали восемь многоквартирных домов по улице Молотовая.

Как сообщается в оперативной информации ГУ МЧС по Иркутской области, инцидент случился в 10:30 по местному времени. На устранении аварии задействованы 11 человек и шесть единиц техники.

Водоснабжение было восстановлено в 15:10 того же дня по местному времени.