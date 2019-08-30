Все образовательные учреждения Братска готовы к новому учебному году

Братск, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На ремонт школ и детсадов в Братске в этом году направлено более 100 млн рублей. После завершения работ все образовательные учреждения приняты комиссией без замечаний. Сегодня в Братске работает 108 образовательных учреждений - 40 школ, 62 детских сада и 6 учреждений дополнительного образования. На их ремонт в 2019 году для подготовки к новому учебному году направлен 101 млн рублей. Только на новые энергосберегающие окна ПВХ выделено около 13 млн рублей. Их установили в 41 дошкольном и 19 общеобразовательных учреждениях. В школе №1, кроме общего ремонта в классах, установили новое ограждение, отремонтировали спортивный зал, поменяли витражи. Технический директор компании «Окна-Люкс» Александр Колесников заверил, что после ремонта в спортзале будет тепло и комфортно. - Из-за плохих окон в зале было холодно. Сейчас окна не будут продувать, промерзать. Все загерметизировано очень надежно. Они прослужат минимум 30 лет. Ход работ оценил и мэр Братска Сергей Серебренников. Глава города отметил, что несмотря на то, что школа №1 старейшая в городе, она должна выглядеть современной. - 1 сентября школа во всеоружии будет встречать детей. Радует, что здесь укомплектованы два первых класса, по 30 человек. Это значит, что школа востребована братчанами, которые живут в этом микрорайоне. Всего на ремонт этого учреждения из бюджета Братска было направлено 4 млн. 266 тысяч рублей. На ремонт бассейна в школе № 46 выделено 5 млн. руб. Здесь работы ещё продолжаются. Как сообщил директор школы №46 Алексей Побойко, обновлённый бассейн откроется в середине декабря 2019 года. Также он рассказал, что практически готова новая спортивная площадка, её построили на средства, выделенные из городского бюджета по депутатским наказам. - Под руководством тренера Александра Богданова и других талантливых преподавателей, наша школа вырастила не одно поколение спортсменов. Новая площадка поможет и дальше развивать спортивное направление в нашем учреждении. Хотелось бы добавить, что это место не пустует даже во время каникул. Частые гости здесь жители 18 микрорайона, которые ведут здоровый образ жизни, - рассказал Алексей Побойко. По поручению мэра города ведутся работы в бассейне детского сада № 95. Кроме ремонта чаши бассейна, замены окон, освещения и обустройства новых раздевалок, здесь установят современную приточно-вытяжную вентиляцию. Решение выделить из бюджета на эти цели 5 млн. рублей глава города принял после обращения к нему родительского комитета учреждения. - Мы очень ждем, когда бассейн откроется, и наши дети будут купаться в красивом, уютном, а главное, безопасном, бассейне. Недавно познакомились с проектом и в восторге от него. Например, очень понравились панно с пальмами на стенах, - поделилась председатель родительского комитета ДОУ №95 Елена Титенко. Мэр Братска Сергей Серебренников отметил, что ремонт бассейнов - это планомерная работа по капитальной реконструкции учреждений образования, которая выходит за рамки текущих работ. - Привлечь дополнительные ресурсы нам удалось после завершения программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Работая по этому важному проекту, город участвовал в софинансировании. После завершения программы в бюджете освободились деньги, которые мы можем направить на ремонт и благоустройство образовательных учреждений Братска, - сказал Сергей Серебренников. По информации пресс-службы администрации Братска, за последние пять лет на содержание и ремонт детских садов, школ и учреждений дополнительного образования направлено 607 млн. рублей. За эти годы отремонтировано три актовых зала, три спортивных зала, установлено 58 теневых навесов в детских садах, заменено 2 тысячи 236 окон в школах и многое другое. Начальник департамента образования Константин Кулинич заметил, что потребность в обновлении материальной базы учреждений образования не так велика, как пять лет назад, финансовые вливания из городского бюджета помогли решить многие застарелые проблемы этой сферы. - В последние пять лет сумма средств, ежегодно выделяемая на подготовку наших школ и садов к учебному сезону, постепенно выросла с 30 до 100 млн. рублей. Например, в плане подготовки к отопительному сезону мы планомерно ведем модернизацию и совершенствование тепловых узлов, чего раньше никогда не было. В трех школах мы полностью поменяли оконные блоки. Закрыли вопрос ограждений - сегодня новые заборы установлены в 80% образовательных учреждений. Все без исключения учреждения укомплектованы системами видеонаблюдения. Регулярно выделяются средства на кронирование деревьев, что тоже очень важно для безопасности детей. За последние пять лет мы сделали капитальный ремонт бассейнов в двух школах и в двух детских садах в соответствии с самыми современными стандартами, - сообщил Константин Кулинич. Ремонт и подготовку школ и детских садов оценивала специальная комиссия. Она приняла все учреждения Братска без замечаний. Теперь преображение школ предстоит оценить самым важным экспертам — юным братчанам. Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в школах города пройдут 2 сентября. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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