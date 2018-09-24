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25.09.2018

Второй этап «Фасадника» пройдет в Иркутске в конце сентября

Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Второй этап акции «Фасадник-2018» пройдет в Иркутске 29 и 30.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, инициативные горожане приведут в порядок фасады, заборы и дворы жилых деревянных домов в центральной части города по адресам: улицы 25 октября, 17, Грязнова, 15А, Карла Либкнехта, 1Б, Карла Либкнехта, 11А и Карла Либкнехта, 11Б . Об этом сообщил один из организаторов акции, руководитель АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков.

Принять участие в акции может любой желающий как в качестве непосредственного исполнителя, так и в качестве партнера, предоставляющего информационную, материально-техническую и финансовую поддержку. По завершении акции 30 сентября с 16.00 до 18.00 на нижней площадке общественного пространства «Иерусалимская лестница» пройдет подведение итогов и поздравление участников.

Подробная информация размещена на сайте, оргкомитет акции: +7(9025)151412 Валентина.

Напомним, что проведение акции «Фасадник» началось в 2017 году по инициативе Центра содействия комплексному развитию территории АНО «Иркутские кварталы» и при поддержке администрации города. Ее цель - восстановить эстетический облик центральной части города. За первый год проведения акции были окрашены фасады и заборы 56 домов. В 2018 году завершена окраска домов на территории «Иркутских кварталов» и запущена общегородская акция. Первый этап акции текущего года прошел в июне, в течение которого приведены в порядок 14 домов.

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