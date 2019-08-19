Законодательное собрание рассмотрит вопрос о выделении средств на капитальный ремонт школы в Усть-Уде

Усть-Удинский район, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Иркутской области рассмотрит вопрос о выделении средств на капитальный ремонт школы в Усть-Уде. Две школы, одна из которых признана аварийной, посетили председатель областного парламента Сергей Сокол, вице-спикер Кузьма Алдаров и председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова сегодня в ходе рабочей поездки. Депутатов сопровождает мэр района Сергей Чемезов, сообщает пресс-служба ЗС. Всего в двух общеобразовательных школах Усть-Уды обучается около 800 детей, из них 300 учились в старой школе, построенной в 1961 году. Деревянная школа МБОУ СОШ поселка Усть-Уда была признана аварийной, и с нового учебного года учеников переводят в школу №2, для которой построили новое здание. Педагоги старой школы отмечают, что при размещении всех детей в одной школе, учебный процесс будет организован в две смены. Чтобы дети учились в одну смену, предлагается провести капитальный ремонт МБОУ СОШ, по предварительным расчетам, на это потребуется около 50 млн рублей. Сергей Сокол ответил, что Законодательное собрание возьмет этот вопрос в проработку: – Вопросы образования детей и создания всех необходимых условий для этого всегда в центре внимания областного парламента. С 1 сентября 2019 года по инициативе депутатов увеличены нормативы на учебные расходы на одного ребенка в образовательных учреждениях. Также готовимся внести корректировки в законодательство и увеличить выделяемую сумму для детей-инвалидов, поскольку им необходимо больше методических пособий, оборудования для обучения. Председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Наталья Дикусарова отметила, что по решению депутатов после капитального ремонта все школы комплектуются новым оборудованием, в случае с ремонтом школы в Усть-Уде это практика также будет применена. Новое здание школы №2 на 520 человек откроет свои двери для учеников 1 сентября. В образовательном учреждении оборудован современный пищеблок, спортивный зал, отдельный зал для игры в настольный теннис. До завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса соревнования будут проводить в школе. Школа №2 готова предоставить третий этаж для размещения учеников из МБОУ СОШ на время проведения ремонта. Депутаты также посетили строительную площадку ФОКа, который планируют сдать в августе 2020 года. В настоящее время выполнен большой объем земельных работ, в сентябре собираются ставить каркас здания. В Усть-Удинском районе есть школа по самбо, воспитанники которой очень ждут новый спортивный объект. Тренеры отметили, что в смете ФОКа не заложены приобретение и установка электронного табло. Депутаты рекомендовали инициировать приобретение табло через проект «Народные инициативы». Еще один объект, который посетили парламентарии в Усть-Уде – строящееся новое здание МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Усть-Удинского района имени В.Г. Распутина». Здание должны были сдать еще в июле, однако работы по-прежнему не завершены – подрядчик ссылается на неблагоприятные погодные условия и обещает завершить строительство в сентябре. Между тем во время визита депутатов работников на строительной площадке не оказалось. Сергей Сокол подчеркнул, что такое отношение к возведению социальных объектов недопустимо: – Это не просто библиотека, это культурный центр, в нем будут храниться книги, которые оставил Валентин Григорьевич Распутин для своих земляков. Если темп строительства не ускорится, мы будем инициировать проверку и обращаться в контрольные и надзорные ведомства. После Усть-Уды депутаты направляются в село Новая Уда, где также посетят ряд социальных объектов, а также проведут встречу с населением. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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