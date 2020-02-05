Жилкино станет пилотной территорией для развития малокомфортных районов Иркутска

Иркутск, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Развитие малокомфортных районов Иркутска с высокой долей производственной и смешанной застройки начнется с посёлка Жилкино. Опыт работы над этой площадкой станет отправной точкой для редевелопмента аналогичных зон. Об этом на открытии 21-й сессии Международного Байкальского зимнего градостроительного университета сказал председатель городской думы Дмитрий Ружников.

Обращаясь к участникам и гостям мероприятия, спикер отметил, что тема сессии, посвященной перепрофилированию малокомфортных для проживания районов, отвечает особенно актуальным проблемам Иркутска, сообщает пресс-служба думы. Предполагается, что специалисты в области архитектуры, градостроительства и урбанистики, принимающие участие в сессии, предложат соответствующие идеи. Дмитрий Ружников поблагодарил их за желание работать над этим.

– С вашей помощью мы рассчитываем начать обновление не только упомянутого района, но и в целом Иркутска в тех точках, которые того требуют. Столько профессиональных умов и талантливых людей собрались для поиска решений локальных задач нашего города, и я благодарен вам за то, что нашли для этого время. Дума с надеждой ждет результатов сессии, – сказал председатель думы.

Светлана Кузнецова, депутат думы Иркутска по избирательному округу №1, где расположен посёлок Жилкино, была инициатором включения этой площадки в конкурсное проектирование на 2020 год. Она подтвердила, что Жилкино вполне может превратиться в пилотную площадку для реализации самых смелых градостроительных задумок во всем городе. Все зависит от итогов сессии.

– Территория сложная, но интересная для проектирования. Рада, что со мной солидарны архитекторы, строители, дума и урбанисты: поселок важен для Иркутска, располагает большим потенциалом, и очевидность того, что он должен стать объектом внимания властей, принята всеми. Атмосфера предвосхищения презентации интересных идей, обсуждения проектов, создания новых моделей ощущается всеми участниками сессии. С нетерпением жду презентации проектов команд, – сказала Светлана Кузнецова.