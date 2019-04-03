Жилнадзор не выявил серьезных нарушений при осмотре сиротских домов в Шелехове

Шелехов, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба государственного жилищного надзора Иркутской области не нашла серьезных нарушение при осмотре сиротских домов в Шелехове. Об этом на брифинге в Иркутске 3 апреля заявила заместитель начальника ведомства Юлия Гордина.

– Служба жилищного надзора 2 апреля предварительно осмотрела дома сирот в Шелехове, явных серьезных нарушений не выявлено. Назначена проверка, по результатам которой будут сделаны выводы о том, будет ли привлечена управляющая организация к административной ответственности. В случае, если вина коммунальной службы будет доказана, им грозит штраф от 250 до 300 тысяч рублей. Также служба написала обращение к прокурору по поводу бездействия администрации Шелехова, которая обязана проводить мониторинг технического состояния многоквартирного дома, – отметила Юлия Гордина.

Также она подчеркнула, что обязанность по содержанию и текущему ремонту домов лежит на самих жильцах. Поэтому все проблемы, которые обнаружены при предварительном осмотре и будут выявлены в результате проверки, лягут на плечи тех, кто живет в этих домах.

– Дома сирот введены в эксплуатацию в 2017 году, их принимали комиссионно. Муниципалитет проверял системы канализации, водоснабжения и водоотведения. Дальнейший контроль за техническим состоянием домов должна была осуществлять шелеховская администрация. Где был мэр города? Почему не контролировал ситуацию с жилищным фондом? – добавила Юлия Гордина.

Государственный жилищный инспектор Павел Ведерников, который лично участвовал в осмотре домов, отметил, что информация об аварийном состоянии сиротских домов – явное преувеличение. Найдены незначительные нарушения, которые управляющая компания устранит в рамках текущего ремонта.

– Выявлена капельная течь канализации, есть проседание отмостки в некоторых местах, есть проблемы с косметическим ремонтом на некоторых этажах и зафиксировано подтопление подвала, – пояснил журналистам Павел Ведерников.

В одной квартире найдены следы подтопления, однако службе еще предстоит установить его причину. Если в нем виноваты соседи, то они и будут возмещать ущерб.

Также представители ведомства отметили, что больше половины жильцов этих самых домов в Шелехове практически не платят за коммунальные услуги. Накопились существенные долги, поэтому управляющей компании трудно содержать общедомовое имущество и проводить текущие ремонты. Эту проблему коммунальщики будут решать через суд.

Напомним, жильцы сиротских домов в Шелехове обратились к спикеру Законодательного собрания Иркутской области Сергею Соколу с просьбой проверить качество их жилья. Люди жаловались на затопление подвала, из-за которого в подъезде и квартирах сыро, а на стенах появились плесень и грибок. Во дворе нет освещения, подъездные дороги уложены плохо, отсутствуют контейнерная площадка и площадка для детей.