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ЖКХ
13.08.2018

Жильцам нескольких домов в Иркутске незаконно начисляли платежи за вывоз мусора

Иркутская область, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Жильцы нескольких домов в разных районах Иркутска получали платёжки с незаконно начисленными суммами за вывоз твердо-коммунальных отходов. Об этом сообщили в службе государственного жилищного надзора Иркутской области.

В ведомство ранее поступило несколько обращений от жильцов домов по улице Розы Люксембург и Баумана в микрорайоне Ново-Ленино, а также от владельцев квартир домов по улицам Лермонтова и Красноярская в отношении Северного, Южного и Западного управлений ЖКС, а также УК «Макском».

Специалисты провели проверку и нашли нарушения. В частности, отмечается, что жильцам начисляли плату за ТБО, исходя из количества человек, зарегистрированных в квартире. При этом в Иркутской области до 1 января 2019 года действует переходный период, во время которого начисления за эту услугу высчитываются, исходя из числа человек, зарегистрированных в регионе.

По результатам проверок служба государственного жилищного надзора Иркутской области обязала управляющие компании вернуть собственникам более 50 тысяч рублей в общей сложности.

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