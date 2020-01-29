Житель поселка Железнодорожный Усть-Илимского района с помощью прокуратуры добился признания своего дома аварийным

Усть-Илимский район, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Илимской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местного жителя на бездействие администрации Усть-Илимского района. Местные чиновники отказывались признать многоквартирный дом №2 по улице Советская аварийным.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в рамках представленных полномочий администрация муниципального образования обязана была осуществлять контроль за сохранностью муниципального имущества в указанном многоквартирном доме, а также обратиться в межведомственную комиссию Железнодорожного муниципального образования для рассмотрения вопроса о признании указанного дома аварийным и подлежащим сносу.

– В целях устранения нарушений жилищных прав граждан межрайонной прокуратурой мэру муниципального образования «Усть-Илимский район» внесено представление, по результатам рассмотрения которого действенных мер, направленных на устранение нарушений закона, не последовало, – сообщили в ведомстве.

Поскольку проживание в указанном многоквартирном доме является невозможным, в декабре 2019 года межрайонной прокуратурой в Усть-Илимский городской суд предъявлено административное исковое заявление к администрации муниципального образования с требованием признать бездействие незаконным, обязать, как собственника, обратиться в межведомственную комиссию, чтобы признать дом аварийным и подлежащим сносу.

Решением суда исковые требования межрайонной прокуратуры удовлетворены.