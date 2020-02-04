Жителей Правобережного округа Иркутска 6 февраля зовут обсудить проекты благоустройства

Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском Дворце детского и юношеского творчества 6 февраля в 16:00 состоится сессия по соучаствующему проектированию общественных территорий Правобережного округа. Мероприятие пройдет в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает пресс-служба администрации города, жители округа обсудят варианты благоустройства общественных пространств, которое запланировано на 2021 год.

На сессии будут предложены проекты по реконструкции улицы Нижняя Набережная от улицы Ленина до берега реки Ушаковки, а также по созданию скверов в микрорайоне «Падь Грязнуха», в переулке Волконского и на улице Чехова.

– Жители Правобережного округа смогут озвучить собственное мнение по предстоящему благоустройству этих территорий. Все мнения будут учтены в ходе работы над проектами. На встречу также приглашены проектировщики, дизайнеры, архитектор. Они смогут профессионально проконсультировать горожан, – пояснила заместитель мэра – председатель комитета по управлению Правобережным округом Надежда Лебедева.