Жители Иркутска и Черемхово разрабатывают проекты благоустройства своих городов

Иркутск, Черемхово, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске предлагают создавать экологичные проекты развития территорий, а в центре Черемхово планируют благоустроить озеро, сообщает пресс-служба агентства стратегических инициатив (АСИ).

Сразу два проекта активистов из Иркутской области получили высокую оценку агентства и прошли в четвертый тур дополнительного голосования программы «100 городских лидеров». Программа стартовала в январе 2019 года, она позволит изменить качество и образ жизни в российских городах за счет реализации конкретных лидерских проектов. В отборочном туре программы приняли участие 154 города из 74 регионов страны. Финалистами стали проекты из 25 городов России, они были объявлены 15 февраля 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Среди городов, где будут реализовываться проекты программы «100 городских лидеров», есть и «миллионники», и города с населением до 100 тысяч человек.

Команда активистов из Иркутска предложила проект бизнес-практикума «Открытые земли». По мнению авторов проекта, байкальский регион в силу природных особенностей является туристическим и обладает большим потенциалом. При этом в Иркутской области большое количество перспективных для освоения территорий либо простаивают, либо на них размещаются проекты, не соответствующие принципам экологичности. Бизнес-практикум «Открытые земли» представляет собой разработку проектов территорий командами предпринимателей Иркутской области, используя принцип соучастного проектирования, а мнение жителей, ложится в основу проектов.

В свою очередь активисты из Черемхово предлагают благоустроить городское озеро и создать новое многофункциональное пространство, которое будет использоваться горожанами в любое время года. Благодаря реализации проекта удастся повысить качество жизни горожан, повысить имидж города, выявить и сохранить архитектурно-ландшафтную уникальность и потенциал территории.

В ближайшие несколько недель путем открытого голосования и оценки экспертов и наставников программы к объявленным в феврале 25 проектам добавят еще 20, которые будут включены в совместную работу с сообществом «100 городских лидеров» и получат помощь экспертов, а также возможность использовать краудсорсинговую платформу 100gorodov.ru для поиска решений и продвижения своего проекта.

Конкуренты команд из Иркутска и Черемхово – проекты из Челябинска, Зеленоградска, Златоуста, Калуги, Орла, Перми, Мурманска, Саяногорска и еще 10 городов РФ.

Проголосовать за проект можно до 4 апреля по ссылке: https://community.100gorodov.ru/vote .