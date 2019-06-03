Жители Приангарья обратились к Руслану Болотову с жалобами на электроснабжение

Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Прием граждан провел председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. Жителей региона, записавшихся на прием, волновали вопросы, напрямую связанные с надежностью и качеством энергоснабжения в дачных товариществах, деревнях и районах.

Как сообщает пресс-служба губернатора, жители Шелеховского района начали с перечисления садоводств, в которых уже несколько недель отключено электроснабжение, перешли к нежеланию отдельных представителей местной власти оплачивать освещение поселка Граматуха в темное время суток, а закончили проблемами «Шелеховской энергосетевой компании», учредителем которой является МУП Шелеховского района «Электрические сети» (в июне 2018 года ООО «ШЭСК» на основании решения Арбитражного суда Иркутской области признано банкротом).

По словам посетителей из Шелеховского района, ШЭСК систематически не исполняла принимаемые на себя инвестиционные обязательства, пять лет подряд не готовилась к прохождению отопительных периодов. Большая часть проблем, с которыми люди пришли к руководителю регионального правительства, вызвана именно этими обстоятельствами. Но, как выяснилось, усугубляются недостатки тем, что руководство Шелеховского района, по мнению заявителей, не желает скрупулезно заниматься развитием инфраструктуры и модернизацией энергоснабжения населенных пунктов территории.

По итогам встречи с жителями Шелеховского района Руслан Болотов дал поручения министерству жилищной политики, энергетики и транспорта, министерству финансов Иркутской области, региональной службе по тарифам: эти ведомства должны проанализировать текущую ситуацию и принять меры к ее исправлению.

Также на прием к Руслану Болотову пришли члены иркутского ДНТ «Зеленая горка» по вопросу модернизации электрических сетей дачного товарищества. Им пояснили, что областная казна оказывает помощь местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ. Инициативной стороной, которая побудит муниципалитет подать заявки на участие в областной программе, могут выступить сами члены ДНТ «Зеленая горка».