Жители Свердловского округа Иркутска обсудили проекты благоустройства общественных пространств на 2021 год

Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках реализации федерального партийного проекта «Городская среда» в Иркутском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук состоялось обсуждение проектов благоустройства общественных пространств Свердловского округа в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия», в мероприятии приняли участие жители Свердловского округа. Обсуждалось благоустройство таких объектов как: горнолыжная трасса в Академгородке, сквер на бульваре Рябикова и в микрорайоне Первомайский, а также территории у ледового дворца «Байкал» от улицы Улан-Баторской до развязки Академического моста.

В обсуждении благоустройства общественных пространств Свердловского округа принял участие мэр Иркутска, и.о. секретаря Иркутского городского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Бердников.

– Благоустройство этих объектов начнется в 2021 году, и мнение иркутян является решающим при подготовке и реализации проектов. В прошлом году в голосованиях за общественные пространства приняли участие более 230 тысяч горожан. А это 35% жителей областного центра! Убежден, вместе продолжим работу по созданию комфортной городской среды Иркутска, – сказал он.