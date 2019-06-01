Жителям Братска, Тайшета и Саянска плату за ТКО с 1 июля будут начислять, исходя из количества прописанных в квартире

Иркутская область, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области изменило способ оплаты за коммунальную услугу по обращению с ТКО на территории городов Братск, Саянск, Тайшет, начиная с 1 июля 2019 года.

Соответствующий приказ принят МинЖКХ региона 29 мая 2019 года, сообщает пресс-служба губернатора. Сейчас оплата потребителями коммунальной услуги по обращению с ТКО на территории Иркутской области осуществляется, исходя из общей площади жилого помещения в отношении всех муниципальных образований Иркутской области.

Напомним, что в декабре 2018 года, накануне начала в Иркутской области федеральной реформы, губернатор Сергей Левченко рекомендовал главам муниципальных образований проанализировать ситуацию в своих территориях и при наличии объективных причин, учитывая мнение населения, принять решение о способе начисления платы за ТКО. Законодательство предусматривает возможность изменить решение об оплате, исходя из количества потребителей, в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Иркутской области.

В течение апреля в установленном порядке обратилось три муниципальных образования с просьбой пересмотреть существующий способ оплаты, и после прохождения необходимых процедур способ оплаты был изменен.

Напомним, что для изменения способа оплаты за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, исходя из количества граждан, проживающих в жилом помещении, муниципальные образования должны до 1 сентября каждого года направлять в министерство мотивированные предложения с учетом интересов населения, проживающего на территории данного муниципального образования Иркутской области. Данные предложения должны быть согласованы с представительным органом муниципального образования.

Решение о смене способа оплаты министерство вправе изменять не чаще одного раза в год.