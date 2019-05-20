Жителям Ленинского округа Иркутска вернули более 200 тысяч рублей платы за содержание нерабочих лифтов

Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - «Северное управление ЖКС» вернуло жильцам пяти многоквартирных домов по улице Розы Люксембург в Иркутске более 200 тысяч рублей, ранее незаконно начисленных за содержание лифтов в период, когда они не работали.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, лифты находились в нерабочем состоянии от трех до пяти месяцев. Проверка показала, что за этот период плата за содержание общего имущества начилслялась собственникам 784 жилых помещений.

В адрес руководителя компании внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. За нарушение требований действующего законодательства к дисциплинарной ответственности привлечено виновное лицо.