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ЖКХ
01.10.2018

Администрацию Иркутского района суд обязал обеспечить теплом поселок Плишкино

Иркутский район, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Администрацию Иркутского района суд обязал обеспечить теплом жителей поселка Плишкино.

Как сообщает пресс-служба Иркутского районного суда, вступило в законную силу решение, которым на администрацию Иркутского районного муниципального образования возложена обязанность организовать надлежащее теплоснабжение одного из домов в поселке Плишкино Иркутского района.

По причине ветхости теплотрасс жители поселка прошлой зимой остались без тепла. В суд обратился один из них, его иск был удовлетворен. Не согласившись с принятым решением, орган местного самоуправления обжаловал решение суда в апелляционной инстанции, которая оставила его без изменения.

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