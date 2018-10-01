Администрацию Иркутского района суд обязал обеспечить теплом поселок Плишкино

Иркутский район, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Администрацию Иркутского района суд обязал обеспечить теплом жителей поселка Плишкино.

Как сообщает пресс-служба Иркутского районного суда, вступило в законную силу решение, которым на администрацию Иркутского районного муниципального образования возложена обязанность организовать надлежащее теплоснабжение одного из домов в поселке Плишкино Иркутского района.

По причине ветхости теплотрасс жители поселка прошлой зимой остались без тепла. В суд обратился один из них, его иск был удовлетворен. Не согласившись с принятым решением, орган местного самоуправления обжаловал решение суда в апелляционной инстанции, которая оставила его без изменения.