Аналитики: жители Иркутской области на «коммуналку» в среднем тратят чуть больше 3 тысяч рублей

Иркутская область, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Расходы жителей Иркутской области на оплату коммунальных услуг в 2018 году в среднем составляли 8,8% от общего размера потребительских расходов. В абсолютных цифрах это 3 тысячи 31 рубль, отмечается в новом рейтинге «РИА-Новости».

Регион по этому показателю располагается на 23 месте. Среди сибирских регионов Иркутская область – на пятом месте по «дешевизне» коммунальных услуг. Так, в Хакасии среднестатистическая семья отдаёт на эти цели 7,1% своих трат, в Новосибирской области – 7,6%, в республике Алтай – 7,7%, а в Кемеровской области – 8,6%.

Самую большую долю семейного бюджета тратят на жилищно-коммунальные услуги на Камчатке и Колыме (до 14%), а меньше всего в Дагестане и Ингушетии (менее 5%).