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ЖКХ
14.03.2019

Ангарчанин отсудил у городского Водоканала компенсацию за машину, поврежденную при наезде на открытый люк

Ангарск, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд взыскал с МУП «Ангарский водоканал» 105 тысяч рублей в пользу горожанина, который повредил машину, наехав на открытый канализационный люк.

Как сообщает пресс-служба суда, в середине июня 2018 года 33-летний ангарчанин ехал на Тойоте Хайлендер по переулку Садовое кольцо микрорайона Байкальск в районе ГСК «Ангара». На пути его следования попался открытый люк, в который автомобиль угодил одним колесом. Были повреждены заднее правое колесо, задний фаркоп и глушитель, сумма ущерба, согласно заключению эксперта, составила 86,5 тысячи рублей.

За взысканием этих денег с муниципального предприятия ангарчанин обратился в суд. Представитель «Ангарского водоканала» иск не признал, заявив, что люк не находится в ведении этой организации, а участок сетей, где случилось ДТП, не передавался администрацией Ангарска.

– Суд исследовал письменные доказательства, топографический план, распоряжения КУМИ и другие документы, допросил специалиста и отклонил доводы ответчика. В соответствии с ГОСТом крышки люков смотровых колодцев и дождеприемников ливнесточных колодцев должны плотно прилегать к опорным поверхностям их корпусов, – пояснили в суде.

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