Артур Сулейменов: не понимаю, почему за формирование комфортной городской среды в Приангарье отвечает МинЖКХ

Иркутская область, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов выразил негодование по поводу того, что за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» отвечает МинЖКХ. Он заявил, что в министерстве нет необходимых специалистов для работы в этой сфере. Вместе с тем до сих пор не решен вопрос по созданию специального проектного офиса, который бы мог помогать муниципалитетам, не имеющим специалистов в сфере архитектуры и сметного дела. Когда он появится – министр затруднился сказать. – Честно говоря, я не знаю, как комфортная городская среда оказалась в ЖКХ. Сказали: это благоустройство, поставьте ящики, закатайте дороги. Коммунальным хозяйством занимаетесь вы, поэтому и отвечайте за нее. Когда вошли в проект, появилась совершенно другая тенденция. Это формирование городской среды, здесь должны работать архитекторы, строители. У меня никого из них нет. Мы тянем этот проект как можем. Чего там греха таить: у нас уже и истерики были, и нервные срывы у людей. Когда в проекте участвуют 15 муниципальных образований, еще как-то можно справиться, но когда их 40 – это уже сложно. Мы в этом году объехали все территории, участвующие в проекте. О качестве выполненных работ я мог судить только на основании того, что сам прочитал и изучил. Людям нужна профессиональная помощь, я не архитектор, – заявил 24 декабря на заседании Совета Законодательного собрания по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Артур Сулейменов. По его словам, из 40 муниципалитетов только Братск и Усть-Илимск «тянули» проект до 20 декабря. При этом деньги были доведены всем в мае этого года. В братском поселке Пикей и вовсе в середине ноября, когда выпал 30-сантиметровый слой снега, равняли песок на площадках. Однако есть и положительные примеры, отметил глава регионального МинЖКХ. Так, Саянск выполнил все работы в срок. Кроме того, городу удалось сэкономить средства, и на эти деньги сделали дополнительные работы. Напомним, приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Приангарье с 2017 года. В будущем году из федерального бюджета на мероприятия региону выделили 1,26 млрд рублей. Областное софинансирование составляет 250 млн рублей. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... артур сулейменов

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