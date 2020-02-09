Аукцион по выбору подрядчика на отлов собак в Иркутске не состоялся

Иркутск, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На электронный аукцион по отлову собак в Иркутске в предусмотренный срок – с 29 января по 7 февраля 2020 года – не поступило ни одной заявки, сообщается на сайте госзакупок.

– В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие не подано ни одной заявки, электронный аукцион признается несостоявшимся, – говорится в протоколе комиссии.

Напомним, администрация Иркутска планировала заключить контракт на «оказание услуг по проведению мероприятий по отлову и содержанию собак и кошек без владельцев в городе Иркутске». Его стоимость составляла 2 млн 232 тысячи рублей.

Ранее в пресс-службе регправительства отмечали, что муниципальный контракт был заключен с питомником «К-9». Между тем, в конце января этого года была создана межведомственная комиссия при правительстве Иркутской области по организации мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев под руководством и.о. заместителя председателя областного правительства Теймура Магомедова. Между тем, депутаты Заксобрания Приангарья выражали сомнение в решаемости «проблемы безнадзорных собак» в Иркутске к мартовскому чемпионату мира по хоккею с мячом.