|ЖКХ
|23.04.2020
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Аварию на электросетях в Октябрьском округе Иркутске устранили почти за восемь часов
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Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Электроснабжение Октябрьского округа Иркутска, которое было отключено утром 23 апреля, восстановили. Об этом сообщается на страницах в соцсетях «Иркутскэнергосбыта».
Подача электричества возобновилась в 16.13. При этом в микрорайоне Солнечный свет появился ещё в 9.46.
Напомним, аварийное отключение произошло в 08.38. Под отключения попали улица Байкальская, проспект маршала Жукова, а также попали улицы 2-я Летчиков, Ширямова, Можайского, Академика Бурденко, Дорожная, Жигулевская.
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