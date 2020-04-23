Аварию на электросетях в Октябрьском округе Иркутске устранили почти за восемь часов

Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Электроснабжение Октябрьского округа Иркутска, которое было отключено утром 23 апреля, восстановили. Об этом сообщается на страницах в соцсетях «Иркутскэнергосбыта».

Подача электричества возобновилась в 16.13. При этом в микрорайоне Солнечный свет появился ещё в 9.46.

Напомним, аварийное отключение произошло в 08.38. Под отключения попали улица Байкальская, проспект маршала Жукова, а также попали улицы 2-я Летчиков, Ширямова, Можайского, Академика Бурденко, Дорожная, Жигулевская.