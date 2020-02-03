Благоустройство общественных пространств обсудят 5 февраля в Свердловском округе Иркутска

Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском научном центре СО РАН 5 февраля в 18:00 состоится сессия по соучаствующему проектированию общественных территорий в Свердловском округе Иркутска. Мероприятие пройдет в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, на встрече обсудят проекты, которые планируются к реализации в 2021 году. В частности, это – благоустройство горнолыжной трассы в Академгородке, включая территорию дендропарка, сквера в районе домов №4, 5, 6, и 15А на бульваре Рябикова, пространства в микрорайоне Первомайский – в районе домов №75 и №76, а также северной части Академгородка – от улицы Улан-Баторской до развязки Академического моста.

– Приглашаем всех неравнодушных жителей Свердловского округа принять участие в обсуждении проектов будущего благоустройства. Сегодня важно наметить основные направления предстоящих работ. Все пожелания горожан после консультаций с архитекторами будут учтены при проектировании, – уточнил глава округа Антон Медко.