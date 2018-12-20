Более 50 вопросов было рассмотрено на заседании комиссии по развитию ТОС в Иркутске

Иркутск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 50 вопросов было рассмотрено на заседании комиссии по развитию территориальных общественных самоуправлений под председательством мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, основными темами для обсуждения стали благоустройство, ремонт и строительство дорог, тротуаров, строительство социальных объектов. В заседании приняли участие представители ТОСов, заместители мэра города – руководители комитетов администрации Иркутска, главы округов.

– ТОСы по-прежнему – опора и поддержка города во всех значимых инициативах и проектах. Вы активно участвуете в общегородских событиях, проводите окружные мероприятия. В этом году мы вместе реализовали 16 проектов по программе «Народные инициативы», – подчеркнул глава города. – Именно к вам обращаются многие иркутяне за помощью в решении насущных вопросов. Убежден, обмен информацией, опытом работы очень нужен всем нам.

Об итогах и планах реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» рассказала заместитель мэра – председатель комитета по городскому обустройству администрации Иркутска Елена Федорова. Она отметила, что при непосредственном участии территориальных общественных самоуправлений решено большое количество вопросов местного значения. Это благоустройство рощи на Синюшиной горе, сквера «Мира» на пересечении улиц Сибирских партизан и Шпачека, сквера на ул. Чудотворской, Курсантского сквера в микрорайоне ИВВАИУ, ремонт дворовых территорий. Представители ТОС принимают активное участие в соучаствующих проектированиях по объектам благоустройства на 2019 год.

Представителями ТОСов от каждого округа Иркутска были представлены доклады о результатах работы в 2018-ом году. Кроме того, на заседании комиссии обсудили более 50 вопросов, поступивших от территориальных общественных самоуправлений. Они касались освещения улиц, гравирования и асфальтирования дорог частного сектора, устройства ливневых канализаций и пешеходных переходов, обрезки деревьев.