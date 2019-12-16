Более тысячи хвойных деревьев обработают в парках и скверах Иркутска во избежание незаконной вырубки

Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С 14 декабря в Иркутске стартовала ежегодная операция «Ель». В преддверии новогодних праздников хвойные деревья обрабатывают специальным раствором, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Это химический раствор с красителем, следы которого не смываются в течение длительного времени. Состав раствора сертифицирован и абсолютно безвреден для самих растений, а также для людей, животных и окружающей среды при применении на открытом воздухе. Но, если обработанное дерево переместить в теплое помещение, то раствор будет издавать резкий химический запах, который практически невозможно вывести в течение нескольких недель, – отметила специалист МКУ «Городская среда» Алёна Кирсанова.

С целью предотвращения вандализма и незаконной вырубки специалистами МКУ «Городская среда» совместно с администрацией регулярно ведется мониторинг городских скверов и парков, где произрастают хвойные деревья.

Профилактической обработке подвергаются ели, сосны и пихты на общественных озелененных территориях во всех округах города. Более 650 деревьев уже обработано, а всего до конца года планируется обработать 1152 дерева. В 2018 году такую обработку прошли чуть более 700 хвойных насаждений.