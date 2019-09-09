Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Больше 20 незаконных баннеров демонтировали вдоль федеральных дорог Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».

Рейды сотрудников Упрдора совместно с представителями подрядчиков и администраций муниципальных образований проводятся с целью повысить безопасность дорожного движения. Комиссия выявляет рекламные вывески, баннеры, плакаты, билборды, установленные без согласования с владельцем автодороги и соответствующих разрешений. Зачастую такие конструкции расположены в местах, не предназначенных для размещения по техническим требованиям.

– Три конструкции наружной рекламы демонтировали в первой декаде сентября на 1863 километре автодороги Р-255 «Сибирь». Совместно со специалистами комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа щиты, установленные в полосе отвода и придорожной полосе федеральной трассы, демонтированы. Всего с начала 2019 года обнаружена и снесена 21 рекламная конструкция в Иркутском, Заларинском, Нижнеудинском, Шелеховском районах, кроме того, в Братске и Ангарском городском округе, – отметили в пресс-службе Упрдор «Прибайкалье».

Также известно, что собственникам выдано несколько предписаний о самостоятельной ликвидации незаконной рекламы.

Упрдор «Прибайкалье» напоминает, что незаконная установка баннеров влечет за собой административные штрафы: от тысячи до 1,5 тысяч рублей - для граждан, от трех до пяти тысяч рублей – для должностных лиц, от 50 до 80 тысяч – для юридических лиц.