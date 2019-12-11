Братск вошел в ТОП-10 самых комфортных и доступных для жизни городов РФ

Братск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Братск вошел в десятку самых комфортных и доступных для жизни городов России из 100 крупнейших населенных пунктов страны.

Как сообщает пресс-служба администрации Братска, анализ проводился институтом территориального развития «Урбаника» по таким параметрам, как обеспеченность жильем, уровень городского благоустройства, транспортная доступность, климатические условия, загруженность дорог, уровень преступности, зарплаты, траты на ЖКХ и другие.

– Мы стараемся развивать наш город и улучшать качество жизни братчан, – прокомментировал мэр Братска Сергей Серебренников. – Строятся новые дома, школы и детские сады, меняется облик дворов, образование и культура развивается быстрыми темпами, создается комфортная городская среда. Мы идем в ногу с такими городами России, как Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень и другие.