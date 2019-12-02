Депутаты Заксобрания проверили реализацию в Иркутске программ по ремонту дорог и благоустройству

Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Иркутской области продолжит поддержку программ, направленных на развитие и благоустройство Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента. Как заявил спикер ЗС Сергей Сокол во время рабочей поездки совместно с депутатами думы Иркутска по объектам, выполненным в рамках программ «Народные инициативы» и «Безопасные качественные дороги», необходимо не только увеличивать финансирование ремонта и строительства объектов по ним, но и усиливать контроль качества выполненных работ. Спикер отметил, что проекты реализуются в Приангарье не первый год и постоянно находятся на контроле депутатского корпуса Законодательного собрания. – Это серьезные проекты, от эффективной реализации которых напрямую зависит повседневный комфорт горожан, жителей сельских территорий. Поэтому вместе с коллегами мы продолжим добиваться увеличения финансирования приоритетных федеральных проектов на территории нашего региона. Сейчас мы работаем в этом направлении в рамках формирования областного бюджета на 2020 год, – сказал Сергей Сокол. По словам спикера ЗС, Иркутску уделяется особое внимание как областному центру. – Столица региона заслуживает хороших дорог, благоустроенных дворов и скверов, – сказал председатель Заксобрания. – При этом независимо от того, ремонт дорог это или благоустройство, основной приоритет – высокое качество работ. Только так мы сможем достичь максимального эффекта от реализации национальных и региональных проектов. В ходе поездки парламентарии осмотрели рощу в районе улицы Маршала Говорова. Большая часть работ по благоустройству территории была выполнена по программе «Народные инициативы». Как рассказал депутат гордумы от территории Алексей Савельев, решение об этом было принято на общем собрании жителей района еще в 2015 году. В 2019 году, благодаря программе, удалось заасфальтировать дорожки, установить детский городок, сцену, лавочки и урны, привести в порядок зеленые насаждения. В перспективе предстоит отремонтировать стадион, примыкающий к роще. Стоимость работ составит 16 млн рублей. Также необходимо решить вопрос с освещением парковой зоны. – «Народные инициативы» – это уникальный региональный проект. За девять лет он доказал свою эффективность, на территории области реализовано свыше 15 тысяч мероприятий на общую сумму около 5 млрд рублей. Максимально он был профинансирован в 2013 году – на 1 млрд рублей. И нам нужно стремиться к этим цифрам. Жители области видят эффект, и мы должны продолжить позитивные преобразования, – подчеркнул Сергей Сокол. Депутаты также проинспектировали участок дороги на улице Депутатская, который был отремонтирован в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги». Здесь два года назад было уложено резиновое покрытие вдоль трамвайных путей. По словам председателя думы Дмитрия Ружникова, это отличное техническое решение, но выполнено оно было с нарушениями. Сейчас идут судебные разбирательства по исполнению подрядчиком гарантийных обязательств. Два месяца назад был закончен ремонт проезжей части. Однако, как подчеркнул Дмитрий Ружников, люди жалуются, что практически ничего не изменилось, и перекресток не стал безопаснее ни для пешеходов, ни для автомобилистов. Сергей Сокол отметил, что в соответствии с программой необходимо не только асфальтировать проезжую часть, надо предусматривать и другие меры, обеспечивающие безопасность на дорогах. В частности – подземные и надземные переходы, знаки. По данным ГИБДД, в Иркутске за последние 10 месяцев по сравнению с 2018 годом на 30% увеличилась смертность на дорогах – в прошлом году погибли 27 человек, в 2019 – уже 35. – Надо серьезно задуматься над тем, как применять средства программ с акцентом на безопасность дорог, – сказал спикер областного парламента. Он рекомендовал депутатам городской думы разработать свои предложения для решения этой задачи в муниципалитете, а также пообещал необходимую поддержку со стороны Законодательного собрания области в рамках работы над бюджетом региона. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: алексей савельев

гибдд

дмитрий ружников

дума иркутска

заксобрание

иркутск

сергей сокол Тэги: View the discussion thread.