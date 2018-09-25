Деревянные дома у съезда с Академического моста в Иркутске предложили расселить

Иркутск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Деревянные дома по улице Верхняя Набережная у съезда с Академического моста предложили расселить. С такой инициативой 26 сентября на депутатских слушаниях выступил председатель думы Иркутска Евгений Стекачёв. Сейчас существует проект капитального ремонта улицы Верхняя Набережна от съезда с Академического моста до дома №107. Дорогу планируют сделать двухполосной с велодорожками и сместить её в сторону реки Ангара. Это решение принято как раз потому, чтобы не изымать участки в частном секторе не предполагали. – Проект находится в экспертизе, но, честно сказать, ожидаем отрицательного заключение, потому что у экспертов возникли вопросы по тому, что объект относится к гидротехническим сооружениями. Там предусмотрена подпорная стенка с самой максимальной отметкой 4 метра. Уровень воды в реке Ангара является переменным, потому возникают вопросы по надёжности предложенных проектных решений, – сказал главный архитектор Иркутска Сергей Александров. Также главный архитектор отметил, что стоимость этого отрезка в 600 метров составляет 170 млн рублей. За эти деньги можно решить гораздо больше задач, говорит Сергей Александров. – Мы сейчас вложим деньги в развитие этой территории, а там останутся эти, мягко говоря, не очень приглядные дома, свисающие над дорогой. Может, целесообразнее подумать их расселить, не делать эту подпорную стенку, скорректировать проект. Там дома на горе прямо друг над другом стоят, – сказал Евгений Стекачёв. Главный архитектор Иркутска согласился с тем, что с «этими домами нужно что-то решать». Постройки с покосившимися заборами явно ветхие и аварийные. По Генплану 2007 и 2012 годов на их месте предусматривалась рекреационная зона без возможности застройки. Застройщики к этому откосу интереса также не проявляли. В редакции Генплана 2016 года предусмотрена комбинированная зона со среднеэтажной жилой застройкой и зелёными «клиньями». В новой редакции, которую планируют утвердить до конца 2018 года, эта территория отводится под смешанную застройку. – Думаю, что реализация этой площадки пойдёт совместно с компаниями, которые проявляют к ней интерес. Территория по сути относится к Парковому, где сейчас активно строится жильё. Думаю, надо плотно работать с застройщиками по благоустройству и застройке. Это могут быть акцентные вещи и так далее, – говорит Сергей Александров. Однако у Евгения Стекачёва вызвали сомнения привлечь инвесторов именно на эту небольшую территорию. По его словам, жилой дом на месте этих конкретных «ветхих и аварийных лачуг» не построишь. Возможно, есть смысл расселять жильцов с привлечением бюджетных денег. По словам председателя комитета по градостроительной политике Александра Кима, изымать эти участки не планировалось, поскольку речь шла о капремонте улицы. Однако власти города готовы учесть предложение председателя думы и изменить вид работ на реконструкцию, тогда появится возможность решить вопрос с расселением за бюджетный счёт. Кстати, что касается участка от дома №107 до набережной Лисихи, то там предусмотрен только текущий ремонт дороги, так как в целом участок отвечает требованиям. Сергей Александров также напомнил, что проектная документация по лисихинской набережной от бульвара Постышева до плотины ГЭС получила положительное заключение экологической и государственной экспертизы. В ближайшее время планируется получить положительное заключение по проверке достоверности сметной стоимости. После этого мэрия Иркутска будет заявляться в Минприроды РФ на софинансирование берегоукрепления на 2020 год. В случае, если набережная от Академического моста до плотины ГЭС будет устроена полностью, её протяжённость составит 9 км. Она станет самой длинной в России. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

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