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ЖКХ
21.08.2018

Для Фонда капремонта Иркутской области не нашли руководителя

Иркутская область, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области не смогли определить по итогам конкурса нового гендиректора регионального Фонда капремонта. Об этом сообщается на сайте МинЖКХ Иркутской области.

Конкурс, напомним, объявили в марте 2018 года. Он проходил в три этапа. Изначально на пост претендовали 26 человек. Из 20 человек, допущенных к участию во втором этапе конкурса, на испытания явились 18. В третий этап в итоге отобрались только шесть человек.

В итоге по результатам тестирования и собеседования ни один из претендентов на кресло руководителя Фонда капремонта Иркутской области не набрал нужного количества баллов.

Напомним, предыдущий руководитель Фонда Денис Быков был уволен по соглашению сторон 5 февраля 2018 года. Отмечалось, что договор с ним расторгли из-за недовыполнения плана по капитальному ремонту домов. Исполняющим обязанности генерального директора ФКР Иркутской области назначен Кирилл Сороковиков, до того входивший в состав правления ведомства.

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