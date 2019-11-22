Для Молодёжного построят теплотрассу от сетей Иркутска

Иркутский район, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутского района заключила муниципальный контракт с проектной организацией «Востоктранспроект» на разработку проекта строительства теплотрассы от централизованных сетей Иркутска до посёлка Молодёжный. Об этом сообщает пресс-служба районной мэрии.

– Строительство новых тепловых сетей позволит подключить Молодёжный к сетям «Иркутскэнерго». Возведение начнется после разработки проекта и прохождения экологической, технической и сметной экспертиз, – рассказал заместитель председателя КУМИ администрации Иркутского района Александр Речицкий.

Срок реализации контракта – до апреля 2020 года. На разработку проекта из бюджета Иркутского района выделено 10,7 млн рублей. Протяженность теплотрассы составит около 3 км.