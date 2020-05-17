До 20 августа в Иркутске благоустроят сквер в районе Лисихи

Иркутск, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Сквер 300-летия Иркутска в Лисихе благоустроят до 20 августа. Накануне на объекте побывал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Он подчеркнул важность работ по приведению в порядок этого общественного пространства, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Благоустройство – важное направление для администрации и жителей Иркутска. Работы в Лисихе начнутся 28 мая, их ход буду контролировать лично. Будет организован и общественный контроль, – заявил Игорь Кобзев.

Благоустройство сквера 300-летия Иркутска в районе Лисихи будет проведено по заявкам жителей Октябрьского округа в рамках Федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Стоимость работ – 49,6 млн рублей.

Проектом предусмотрены вымощенные плиткой парковые дорожки и центральная аллея, лестницы, площадка с резиновым покрытием, террасы. Будет проведено асфальтирование парковки. Запланирована установка 30 грунтовых светильников, 54 скамеек, уличных урн по раздельному сбору мусора, устройство газонов и цветников, посадка кустарников.

Все работы, согласно контракту, должны быть завершены до 20 августа 2020 года.

СПРАВКА:

Сквер в Октябрьском районе Иркутска был создан в 1986 году в честь 300-летия областного центра. В работах принимали участие студенты авиационного училища, лесного техникума, ученики иркутских школ. За два часа иркутянами было высажено четыре тысячи деревьев. Несколько лет назад в парке построили часовню, привели в порядок прилегающую территорию, установили детскую площадку.