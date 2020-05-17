|Новости ЖКХ в Иркутской области
|18.05.2020
|
|
До 20 августа в Иркутске благоустроят сквер в районе Лисихи
|
Иркутск, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Сквер 300-летия Иркутска в Лисихе благоустроят до 20 августа. Накануне на объекте побывал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
Он подчеркнул важность работ по приведению в порядок этого общественного пространства, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
– Благоустройство – важное направление для администрации и жителей Иркутска. Работы в Лисихе начнутся 28 мая, их ход буду контролировать лично. Будет организован и общественный контроль, – заявил Игорь Кобзев.
Благоустройство сквера 300-летия Иркутска в районе Лисихи будет проведено по заявкам жителей Октябрьского округа в рамках Федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Стоимость работ – 49,6 млн рублей.
Проектом предусмотрены вымощенные плиткой парковые дорожки и центральная аллея, лестницы, площадка с резиновым покрытием, террасы. Будет проведено асфальтирование парковки. Запланирована установка 30 грунтовых светильников, 54 скамеек, уличных урн по раздельному сбору мусора, устройство газонов и цветников, посадка кустарников.
Все работы, согласно контракту, должны быть завершены до 20 августа 2020 года.
СПРАВКА: