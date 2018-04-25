Дума Иркутска призвала депутатов Госдумы помочь с расселением ветхого жилья

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос с расселением ветхого жилья в Иркутске в очередной раз подняли в думе города. На заседании 26 апреля народные избранники обратились к депутату Госдумы Сергею Тену, присутствовавшему на мероприятии, с просьбой поддержать областной центр в этом вопросе.

Вопрос по расселению аварийного жилья в Иркутске – предмет постоянного обсуждения в зале заседаний думы. Это объяснимо, поскольку, несмотря на то, что город исполнил свои обязательства по ликвидации ветхого жилого фонда по президентскому указу, в Иркутске насчитывается ещё 2,5 тысячи аварийных или потенциально аварийных домов.

– Мы постоянно обсуждаем вопросы с ветхим жильем, и с каждым годом всё меньше и меньше финансирования, а инициативы депутатов о консолидации с областью не нашли отклика, – заметил депутат думы Сергей Юдин.

На это заместитель мэра-председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска Альфия Валиулина пояснила, что город старается по мере возможностей решать эту проблему, закладывая деньги в бюджет даже без областного и федерального финансирования. Кроме того, Иркутск направлял правительству региона предложения по формированию областной программы переселения жильцов аварийных домов.

Депутат Юрий Коренев обратил внимание, что город действительно провёл большую работу, но оказался в заложниках ситуации из-за других муниципалитетов Иркутской области, сорвавших программу расселения, а силами своего бюджета решить вопрос окончательно Иркутску будет тяжело.

– Город участвует в расселении, но этого крайне недостаточно для решения проблемы. Если область не договорится с федерацией, нас ждёт коллапс, – говорит он. – Я бы хотел обратиться к депутатам Госдумы с просьбой не просто посещать наши заседания, но и помочь решить проблему. Надо увеличивать финансирование на эти цели.

Сергей Тен напомнил, что в Госдуме создана межфракционная группа «Байкал», которая занимается лоббированием интересов Байкальских регионов по разным направлениям, причём в его состав входят депутаты из всех фракций. Что касается поддержки проектов в сфере строительства, то эту тему плотно ведёт бывший коллега иркутских депутатов Алексей Красноштанов.

– Мы неоднократно поднимали эту тему в федеральном министерстве ЖКХ. Алексей Красноштанов постоянно контактирует с этим ведомством, – сказал Сергей Тен. – Обращайтесь, выходите на нас, приглашайте нас на заседание комиссий. Давайте работать совместно и обращать слова в документы.