Экологические организации Иркутской области вошли в российский перечень центров экопросвещения

Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Благотворительный фонд «Подари планете жизнь», некоммерческий проект «Книжный приют» и Байкальский интерактивный экологический центр появились на карте портала Kapoosta.ru среди центров экопросвещения и обращения с отходами. Об этом сообщает пресс-служба портала.

Более 1600 российских предприятий-переработчиков и заготовителей вторсырья размещены на интерактивной карте путеводителя. К проекту уже присоединились переработчики и заготовители из более 30 российских регионов, в том числе из Иркутской области.

На карте размещены предприятия, занимающиеся сбором и переработкой различных видов вторсырья: пластика, макулатуры, стекла, металлолома, промотходов, шин, батареек, бытовой техники и т.д., а также экотакси.

– В России на свалку отправляется около 90% образуемых отходов. Еще около 3% сжигается, в воздух при этом попадает более 250 видов вредных веществ, и остается токсичная зола, которая, как правило, опаснее сжигаемого мусора. Но у отходов может быть другая, более безопасная для природы и людей, судьба. Это переработка, которая возвращает материалы во вторичный оборот. В таком случае для производства новых вещей надо добывать меньше природных ресурсов и меньше отходов попадает на свалку, – отмечает эколог, координатор проектов движения ЭКА Лидия Беляева.

Наполнение карты продолжается, и организаторы проекта приглашают переработчиков и заготовителей Иркутской области присоединяться. Для размещения объекта на карте необходимо заполнить анкету или написать на Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . После проверки модератором на карте будут размещены контактные данные предприятий и информация о заготавливаемых и перерабатываемых ими видах отходов. Сейчас на карте отмечены четыре предприятия, которые занимаются сбором, транспортировкой и утилизацией вторсырья в Иркутской области, посмотреть карту можно по ссылке.