Фонд капремонта МКД передал функции техзаказчика Ангарску

Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской округ стал четвертым муниципалитетом Иркутской области, который наряду со Свирском, Саянском и Усолье-Сибирским, взял на себя функцию технического заказчика по региональной программе капремонта общего имущества многоквартирных домов. Об этом Игорю Кобзеву 21 мая доложил исполняющий обязанности гендиректора регионального оператора – Фонда капитального ремонта Иркутской области Вадим Лысов.

– Поручение о передаче функций технического заказчика органам муниципального образования было дано весной 2020 года. Это должно значительно улучшить организацию и качество капитального ремонта МКД, – отметил врио губернатора.

Администрация Саянска сообщила, что, приняв на себя функции технического заказчика, смогла осуществлять непосредственный контроль за ходом, качеством и сроками выполнения работ. Кроме того, появилась возможность оперативного решения вопросов, переноса сроков проведения капитального ремонта на более ранний или поздний срок в зависимости от ситуации по каждому отдельному дому.

Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарска приняло на себя обязательство осуществлять в 2020-2021 годах функции технического заказчика услуг и выполнения работ по капремонту общего имущества в 34 МКД, расположенных в центральной части города.

– Областной фонд капремонта многоквартирных домов своевременно и в полном объеме обязуется предоставлять Ангарскому городскому округу информацию, необходимую для эффективной реализации региональной программы периода 2020-2022 годов, – рассказал Вадим Лысов.

Напомним, что в 2020 году врио губернатора Игорь Кобзев поставил важную задачу: закрыть все обязательства фонда капремонта перед жителями за период 2018 – 2020 годов. Ремонт должен быть завершен на 1355 объектах. По плану 2020 года работы начаты на 241 объекте, по 226 МКД проходят аукционы, на 27 домах функции исполнителя переданы техзаказчику.