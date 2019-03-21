Фонд капремонта Приангарья и «Содружество ЖКХ» будут сотрудничать

Иркутская область, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Соглашение о сотрудничестве заключили Фонд капитального ремонта Иркутской области и Саморегулируемая организация Межрегиональная ассоциация управляющих многоквартирными домами Иркутской области и Бурятии «Содружество ЖКХ». Документ подписали генеральные директора организаций Константин Рассолов и Михаил Дамешек.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, это соглашение позволит повысить эффективность выполнения региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и улучшить его качество.

– Отсутствие коммуникации между фондом и управляющими компаниями с 2014 года неоднократно приводили к недоразумениям. Например, зачастую подрядчики фонда обнаруживали, что оборудование, например, трубы, которое им предстояло поменять, поэтапно заменено управляющими компаниями в рамках текущего ремонта, – пояснили в «Содружестве ЖКХ».

Теперь сотрудники УК будут принимать участие в обследовании домов, в организации и проведении собраний, во время которых жильцы принимают решение о согласии или отказе в проведении капитального ремонта и обсуждают перечень работ. Также специалистов управляющих компаний будут привлекать к контролю за проведением капитального ремонта и приемке работ.

– Управляющие компании работают «на земле», они знают все дома, их состояние, работают с собственниками жилья. Мы будем активно привлекать их при подготовке предложений о проведении капитального ремонта. Таким образом, они будут более активно участвовать в работе, которая нужна, в том числе им самим. Я считаю – заключив соглашение о сотрудничестве, мы вошли в новую фазу взаимоотношений между нашими организациями, – сказал Константин Рассолов.

Напомним, «Содружество ЖКХ» создано в 2009 году. В состав организации входят более 100 организаций, общая площадь обслуживаемого жилищного фонда более 17 млн квадратных метров. Константин Рассолов отметил, что соглашения о сотрудничестве планируется заключить также с управляющими компаниями, которые не входят в ассоциацию. Сейчас идет работа с такими организациями Ангарска.