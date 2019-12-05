Фонду капремонта Иркутской области рекомендовали провести независимый аудит смет по лифтам, которые ремонтировала «Звезда»

Иркутская область, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - МинЖКХ Иркутской области порекомендовало региональному оператору – Фонду капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов – провести независимый аудит сметного нормирования стоимости лифтового оборудования, отремонтированного «Звездой», сообщает пресс-служба губернатора. Напомним, СКР обвинил руководителя ООО «Звезда» в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, – мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Сейчас он находится под арестом. По данным следствия, в период 2018-2019 годов Олег Хамуляк и иные пока неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО «Звезда». Для этого они неправомочно включили в акты о приеме выполненных работ повышающий коэффициент в размере 1,1275 к нормам затрат труда на пусконаладочные работы. Таким образом у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено более 185 млн рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере. В настоящее время следствием устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления. – Мы сами заинтересованы в проведении такой независимой проверки, чтобы внести ясность в этот вопрос, поскольку нас в этой ситуации определили «потерпевшей стороной», – прокомментировал рекомендацию МинЖКХ генеральный директор фонда капремонта Константин Рассолов. Как пояснил первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Роман Орноев, в министерстве и фонде капремонта после распространенной информации провели собственные проверки. Они показали, что, следуя «Методике применения сметных норм» Минстроя России, коэффициент стесненности 1,1275 может применяться только в случаях, перечисленных в методике, а именно: при расчете смет на пусконаладочные работы электрооборудования и систем связи, при замене (монтаж – демонтаж) конструкций лифта. – Компания «Звезда», следуя этой методике, применяла коэффициент только на отдельные, а не на все виды работ. Поэтому суммы ущерба, якобы нанесенного фонду капремонта многоквартирных домов Иркутской области ее действиями, многократно завышены. В случае с ООО «Звезда» разница в стоимости выполненных работ по капремонту лифтов с применением повышающего коэффициента составляет около 990 тысяч рублей, а не 185 млн рублей. Но и они вряд ли могут быть отнесены в статью «убытки» ФКР, – отметил Роман Орноев. Также, перед заключением договора с ООО «Звезда», была проведена экспертиза в ЗАО «ПРИНЦЭПС» («Прибайкальский исследовательский научный центр экспертиз и проектирования в строительстве»). Центр дал заключение сметной стоимости, как соответствующей действительности. Что касается утверждений о приобретении лифтового оборудования «по завышенной стоимости», то министерство и ФКР провели анализ стоимости аналогичных объектов на других территориях. Например, стоимость кабины лифта в сборе в Иркутске составляет 1 млн 52 тысячи рублей (1 млн 261 тысячи рублей для 14-этажного здания), в Ангарске – 1 млн 26 тысяч рублей, в Красноярске – 1 млн 53 тысячи рублей, в Ачинске – 1 млн 143 тысячи рублей, в Хабаровске – 1 млн 132 тысячи рублей, в Ханты-Мансийске – 1 млн 124 тысячи рублей. То же самое можно сказать о средней общей стоимости капитального ремонта лифтового оборудования, которая составила, в зависимости от конкретных условий, в Иркутске от 2 млн 120 тысяч рублей до 2 млн 503 тысяч рублей; в Ангарске – от 2 млн 164 тысяч рублей до 2 млн 210 тысяч рублей. В Хабаровске средняя стоимость таких работ оценивается в 2 млн 131 тысячу рублей, в Ханты-Мансийске – 2 млн 459 тысяч рублей, в Красноярске – 1 млн 818 тысячи рублей, в Томске – 2 млн 76 тысяч рублей. – Сравнение показало, что незначительное расхождение ценовых параметров скорее всего продиктовано особенностями рынка и разницей в наборе работ и комплектаций лифтов, а средняя стоимость по разным регионам России находится в пределах рыночной нормы. Кроме рекомендации ФКР провести независимый аудит сметного нормирования стоимости лифтового оборудования, принято решение провести финансовый аудит, чтобы узнать, был ли нанесен сторонними организациями ущерб фонду капремонта. До настоящего времени этот ущерб не подтвержден, не зафиксирован, как убытки фонда, – отметил Роман Орноев. Напомним, со «Звездой», напрямую связанной с сыном главы региона Андреем Левченко, в конце прошлого года разгорелся коррупционный скандал. ООО «Звезда» в крайне спорной ситуации выиграло тендер на ремонт и переустановку лифтов в Ангарске, сорвало все сроки, значительно усложнило самым незащищенным слоям населения – инвалидам, пожилым людям, женщинам с маленькими детьми – возможность покидать свои квартиры. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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