Главу Ербогачёна оштрафовали на 15 тысяч рублей за уборку снега

Катангский район, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - УФАС по Иркутской области оштрафовал на 15 тысяч рублей главу Ербогачёнского муниципального образования за нарушение законодательства о защите конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В надзорное ведомство обратился председатель думы Ербогачёна. В ходе проверки было установлено, что в начале 2019 года глава муниципального образования предоставил индивидуальному предпринимателю снегоуборочную технику, находящуюся в муниципальной собственности, для очистки дорог села от снега.

– Однако в нарушение требований Федерального закона «О защите конкуренции» это муниципальное имущество передано в пользование предпринимателя без проведения конкурентных процедур. Это привело к ограничению доступа на товарный рынок оказания услуг по уборке снега с использованием муниципального имущества, – говорят в прокуратуре Иркутской области.

По выявленным нарушениям прокурор района вынес постановление о возбуждении в отношении главы Ербогачёна дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.9 КоАП РФ – действия должностных лиц органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.