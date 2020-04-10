Горячую воду отключат в нескольких домах Иркутска 10 апреля

Иркутск, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 апреля на несколько часов для диагностики на тепловой сети будет отключено горячее водоснабжение и отопление в жилых домах в микрорайоне Ново-Ленино, а также по улице Карла Маркса, 30. Об этом сообщается на страницах оператора теплосетей Иркутска в соцсетях.

Отмечено, что в Ленинском районе отопление и горячую воду отключат в домах №183, 209, 211, 214А, 216, 218, 220, 226 по улице Баумана и в домах №211, 212А, 234, 236, 238 и 246 с 10:00 до 12:00. В доме по улице Карла Маркса отключение составит один час – с 11:00 до 12:00.