Группа предпринимателей Приангарья судится с МинЖКХ из-за тарифов на вывоз мусора

Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутский областной суд подан коллективный иск от группы бизнесменов Приангарья, обращенный к МинЖКХ региона. Предприниматели оспаривают завышенные, по их мнению, нормативы накопления мусора, платежи по вывозу которого выросли в разы, сообщает РБК.

Как следует из материалов суда, административный иск был зарегистрирован 8 мая 2019 года. Несколько раз рассмотрение дела уже откладывали по причине «необходимости совершения иных процессуальных действий». Очередное заседание намечено на 24 сентября 2019 года.

По делу проходят 24 истца – 23 частных компании и индивидуальных предпринимателя, а также муниципальная аптека №23 из Ангарска. По данным РБК, местный региональный оператор «РТ-Инвест-Нэо» («дочка» «Ростеха») отказывается вывозить мусор с торговых точек, если он не собран раздельно на официально зарегистрированной контейнерной площадке.

Как отмечается, с января по июнь 2019 года для одного квадратного метра общей площади продовольственного магазина за вывоз отходов требовалось платить 595 рублей за один кубометр при нормативе накопления три куба отходов с одного квадратного метра общей площади продовольственного магазина. Но после нескольких митингов весной в Иркутске и области власти региона приняли решение снизить норматив до 0,55 кубометра за 1 «квадрат» при сохранении размера тарифа, следует из приказов областного министерства, ответчика по иску предпринимателей. Но даже этот норматив они считают завышенным, утверждая, что для его определения не проводилось обязательных замеров накопления отходов у юрлиц в течение года. Они просят обеспечить вывоз мусора по факту накопления – по контейнерам.