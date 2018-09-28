Губернатор Иркутской области намерен избежать тарифных перекосов при новой «мусорной» системе

Иркутск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Власти Иркутской области должны сделать так, чтобы при утверждении тарифа на вывоз мусора, который начнёт действовать с 1 января 2019 года, не было перекосов, которые придётся срочно исправлять. Об этом заявил губернатор региона Сергей Левченко на форуме «Земля Иркутская», сообщает пресс-служба регправительства.

– Мы все понимаем, что с 1 января 2019 года вывоз ТКО будет выведен из разряда жилищных услуг и станет услугой коммунальной, на которую будет установлен отдельный тариф. Очевидно, что его величина будет варьироваться в зависимости от территориальных особенностей, – сказал он.

Руководитель службы по тарифам Александр Халиулин объяснил, что система ценообразования платы за обращение с ТКО двухуровневая. Служба устанавливает единый тариф на услуги регионального оператора. В этот тариф входят, в том числе, цены на услуги местных организаций, которые занимаются обработкой, обезвреживанием и захоронением отходов. Это зона ответственности органов местного самоуправления, и они должны установить свои тарифы до 1 ноября.

Напомним, в апреле 2018 года в Иркутской области выбрали двух региональных операторов, которые будут обслуживать северные и южные территории. При этом официальных полигонов в регионе только 16. Также строятся мусорные полигоны в Черемховском и Нижнеудинском районах, проектируются аналогичные объекты для строительства в Баяндаевском, Эхирит-Булагатском и Слюдянском районах. Кроме того, разрабатывается проект мусороперерабатывающего комплекса на 200 тыс. тонн отходов в года в Ангарском городском округе. Всего за 10 лет в области планируется построить 54 объекта для обработки и размещения ТКО. Рассчитано, что на реализацию этих целей потребуется 17,1 млрд рублей: 4,5 млрд – из федерального бюджета, 7,5 млрд – из областного, 239 млн рублей – из местных бюджетов и 4,7 млрд рублей – из внебюджетных источников.

Планируется также, что вопрос о тарифах на вывоз мусора по новой системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами будет рассмотрен на ближайшем заседании Регионального совета.

Между тем, в Бурятии, напомним, на новую коммунальную услугу намерены ввести льготы.