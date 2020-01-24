Иркутск, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев намерен сменить руководителя Фонда капремонта Иркутской области. Он попросил общественников предложить свою кандидатуру на этот пост, а работу прежнего главы Константина Рассолова назвал неудовлетворительной. Свою позицию врио губернатора озвучил на встрече с предпринимателями, которая состоялась 22 января в центре «Мой бизнес». С вопросом о работе Фонда капитального ремонта к Игорю Кобзеву обратился депутат думы Иркутска, заместитель председателя комиссии по ЖКХ и благоустройству Александр Сафронов. – Фонд капремонта – это мощный фактор развития предпринимательства в сфере ЖКХ и строительства. Для сферы ЖКХ малый и средний бизнес – единственная возможность улучшать инфраструктуру домов, делать их более энергоэффективными и экономить коммунальные ресурсы жителей. И что мы сейчас имеем? Работу фонда я бы обозначил, а я являюсь представителем сферы ЖКХ, как неудовлетворительную, – заявил Александр Сафронов. Игорь Кобзев тут же поддержал депутата городской думы. – Наши мнения совпали – я тоже считаю ее неудовлетворительной. В пятницу мы по этому вопросу встречаемся, все внимательно изучаем. Если коллега, который возглавляет фонд ЖКХ, сам не напишет заявление… Это его будет личная позиция. Моя позиция другая. После того, что я вчера увидел, что 300 домов не отремонтированы, это показатель низкой эффективности. А 50 домов – в 2018 году. Что я еще могу об этом сказать? Это плохо. Я не вижу этого человека в руководителях Фонда. Может, он где-то в малом бизнесе себя проявит, но не в том направлении, которое ждут жители, в том направлении, которое социально значимое. У нас на счетах лежат деньги, непонятно, почему они не расходуются, – высказался Игорь Кобзев. Александр Сафронов добавил, что у него есть конкретные предложения по поводу развития Фонда капитального ремонта Иркутской области. Врио губернатора предложил встретиться отдельно и обсудить каждое из них. Также он попросил общественников предложить свои кандидатуры на пост руководителя Фонда и выразил готовность поддержать того человека, чья работа будет прозрачной и не будет иметь коррупционных составляющих. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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