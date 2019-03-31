|ЖКХ
|01.04.2019
|
|
Иркутск начали прибирать после зимы
|
Иркутск, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске приступили к санитарной очистке города. В течение месяца во всех районах города будут выполнены работы по уборке после зимнего периода, а также по озеленению и благоустройству. Всего администрацией города запланировано более ста мероприятий. К участию в месячнике по санитарной очистке приглашают всех желающих, сообщает пресс-служба мэрии.
– Мы призываем жителей города и организации выйти на уборку своих дворов, территорий предприятий. Желающие принять участие в городских субботниках могут обратиться в Комитет городского обустройства – им предоставят площадку, – рассказала начальник департамента городской среды администрации Иркутска Марина Шевела. – Мы готовы обеспечить необходимым инвентарем: уже закуплены 130 тысяч мусорных пакетов и 25 тысяч пар перчаток. Кроме того, будет организован вывоз собранного мусора на городской полигон.
В рамках мероприятий по санитарной очистке и уборке города приведут в порядок прибрежные зоны, территории массового пребывания горожан, парки, скверы, территории садоводств, гаражные кооперативы. Специалисты проведут формовочную обрезку деревьев и кустарников в скверах. На дорогах города будет продолжен ямочный ремонт, нанесена дорожная разметка, проведен ремонт, помывка и покраска ограждений, дорожных знаков, информационных щитов.
Завершится месячник по санитарной очистке города общегородским субботником, который пройдет 27 апреля, говорят в администрации Иркутска.
КООРДИНАТЫ:
Узнать о территориях для уборки, получить перчатки и мусорные пакеты иркутяне могут в администрациях округов.
ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram