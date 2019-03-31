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ЖКХ
01.04.2019

Иркутск начали прибирать после зимы

Иркутск, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске приступили к санитарной очистке города. В течение месяца во всех районах города будут выполнены работы по уборке после зимнего периода, а также по озеленению и благоустройству. Всего администрацией города запланировано более ста мероприятий. К участию в месячнике по санитарной очистке приглашают всех желающих, сообщает пресс-служба мэрии.

– Мы призываем жителей города и организации выйти на уборку своих дворов, территорий предприятий. Желающие принять участие в городских субботниках могут обратиться в Комитет городского обустройства – им предоставят площадку, – рассказала начальник департамента городской среды администрации Иркутска Марина Шевела. – Мы готовы обеспечить необходимым инвентарем: уже закуплены 130 тысяч мусорных пакетов и 25 тысяч пар перчаток. Кроме того, будет организован вывоз собранного мусора на городской полигон.

В рамках мероприятий по санитарной очистке и уборке города приведут в порядок прибрежные зоны, территории массового пребывания горожан, парки, скверы, территории садоводств, гаражные кооперативы. Специалисты проведут формовочную обрезку деревьев и кустарников в скверах. На дорогах города будет продолжен ямочный ремонт, нанесена дорожная разметка, проведен ремонт, помывка и покраска ограждений, дорожных знаков, информационных щитов.

Завершится месячник по санитарной очистке города общегородским субботником, который пройдет 27 апреля, говорят в администрации Иркутска.

КООРДИНАТЫ:

  • В Иркутске работает единый диспетчерский пункт по вопросам проведения месячника по санитарной очистке и общегородского субботника. Информацию можно получить по телефону: 8(3952)52-00-33.

Узнать о территориях для уборки, получить перчатки и мусорные пакеты иркутяне могут в администрациях округов.

  • Правобережный округ: ул. Марата, 14, каб. 508, 510, тел.: 52-03-89, 52-03-88, 52-04-07;
  • Октябрьский округ: ул. Декабрьских Событий, 27, каб. 13, 14, 15, 16 тел.: 33-13-17, 52-00-81, 52-02-42;
  • Свердловский округ: ул. Терешковой, 24, каб. 201, 203, 204, 206 тел.: 52-03-61, 52-03-62, 52-00-29;
  • Ленинский округ: ул. М. Говорова, 3, каб. 20, 25, 31, тел.: 52-03-42, 52-02-16, 52-03-43.

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